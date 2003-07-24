سياه نمايي دشمن را به طمع مي اندازد

به گزارش خبرنگار سياسي مهر ، آقاي خاتمي كه صبح امروز به منظور ديدار و بررسي مشكلات مردم به فيروزكوه سفر كرده بود ، در اجتماع مردم در كانون پرورش فكري شهيد بهشتي اين شهر با انتقاد از برخي سياه نماييها در كشور تاكيد كرد : به خاطر ندانم كاري برخي مسئولان و كم ظرفيتيهاي موجود درجامعه و توطئه هاي خارجي تلاش مي شود آنچه را كه سياه نيست سياه نمايي شود .

آقاي خاتمي با اشاره به پيشرفتهاي اقتصادي ، علمي و صنعتي كشور ، تلاشهاي دولت را درمحروميت زدايي هرچه بيشتر قابل تقدير توصيف كرد و گفت : با وجود مشكلات موجود اقتصادي و اجتماعي جامعه از لحاظ سياسي رشيد و بيدار است و مردم خواستار استقلال ، آزادي و مردم سالاري ديني هستند .

رييس جمهور وجود انتقاد و اعتراض در جامعه را نشانه رشد و پيشرفت در جامعه عنوان كرد و گفت : در اثر خود باوري حاصل از انقلاب اسلامي زنان و مردان جرات و جسارت بيشتري براي ابراز نظر و در خواست مطالبات خود دارند و اين آزادي و رشد روز به روز تكامل مي يابد. وي تاكيد كرد آزادي و رشد هزينه دارد و بايد اين هزينه را پرداخت .

آقاي خاتمي با اشاره به اينكه ممكن است از فضاي آزاد سوء استفاده هايي شود گفت : نبايد به خاطر اين سوء استفاده هاي احتمالي مردم را از حقوق طبيعي خود محروم كرد .

رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه در يك فضاي باز سياسي و اجتماعي زبانها تند تر و قلمها تيز تر مي شود گفت : با يد هزينه نقد و انتقاد سازنده را بپر دازيم .

آقاي خاتمي گفت : اگر در جامعه اي همه يك حرف زدند و اگر همه گوشها و چشمها به تعريف و تمجيد عادت كردند جامعه بيمار است چرا كه در يك جامعه سالم اختلاف نظر وجود دارد و هزينه مردم سالاري تحمل نظرات و انتقادات مردم است .

رييس جمهور افزود : اگر تنوانيم به انتظارات مردم پاسخ دهيم و آنان را راضي كنيم بايد كنار برويم . آقاي خاتمي با بيان اينكه براي استقرار مردم سالاري بايد با تبعيضها مبارزه كرد، گفت : در يك جامعه زنده مخالفت يك اصل انكار ناپذير است و براي گذر از اين مرحله بايد مخالفت را تحمل كرد .

رييس جمهور همه مسوولان ، نخبگان و صاحبان قلم و انديشه را به حركت در چارچوب قانون اساسي دعوت كرد و گفت : كليه برخوردها با يد در چارچوب قانون اساسي صورت گيرد و با يد دراين خصوص افكار عمومي و نخبگان قانع شوند .

آقاي خاتمي تصريح كرد : اگر حكومت در چارچوب قانون صورت گيرد ، آنگاه امنيت را همراه با رشد و آزادي و معنويت توامان دارا خواهيم شد و در قبال هر تهديدي قاطعانه مقاومت خواهيم كرد .

آقاي خاتمي خطاب به نخبگان و صاحبان قلم و انديشه گفت : نقد و انتقاد به معناي سياه جلوه دادن جامعه نيست ، بلكه با يد توام با اخلاق اسلامي باشد و با عملكرد غير مسولانه نظام اسلامي زير سوال نرود .

وي افزود : سياه نمايي هاي جامعه و بروز نارضايتي ها دشمنان را به طمع مي اندازد و همچون حوادث و آشوبهاي اخير ، سردمداران كاخ سفيد را به واكنش وا مي دارد .

آقاي خاتمي گفت : آمريكا به دنبال بهانه است و نبايد بهانه بدست آنان بدهيم . وي با اشاره به شرايط حساس منطقه بويژه پس از حمله به عراق گفت : امروز انگليس و آمريكا به شدت تحت تاثير افكار عمومي قرار گرفته اند .

آقاي خاتمي با تاكيد بر اينكه بايد كليه رفتارها و اعمال مسوولان در چارچوب موازين و معيارهاي مردم سالاري تنظيم شود گفت: جز تكيه بر اجراي قانون اساسي هيچ راهي نداريم .

رييس جمهور افزايش اختيارات رييس جمهور و ضمانت اجرا گرفتن براي مسووليت اجراي قانون اساسي را لازمه برخورد با نقض قانون اساسي عنوان كرد و گفت : همه بايد در چار چوب قانون فعاليت كنند ؛ از دادگاه ، مجلس نيروهاي نظامي و انتظامي ، انديشمندان و صاحبان قلم و انديشه نيز بايد در اين مسير حركت كنند .

رييس جمهور در بخش ديگري از سخنانش از مردم فيروزكوه به عنوان مردمي سخت كوش و با فرهنگ ياد كرد و با اشاره به موقعيت ممتاز و تاريخي و فرهنگي اين منطقه از برخي مشكلات و محروميتها انتقاد كرد و گفت : با تلاشهاي انجام شده و تصميماتي كه اتخاذ شده است اين محروميتها جبران خواهد شد .

آغاي خاتمي از آغاز به كار مطالعاتي و تحقيقاتي سد نمرود ، تسريع در گاز رساني به منطقه فيروز كوه و تعريض راه ارتباطي محور رودهن فيروز كوه به عنوان طرح هاي مهم دولت در اين منطقه ياد كرد .

بنا براين گزارش دراين سفر ، بيش از 11 طرح عمراني و صنعتي در فيروزكوه به بهره برداري رسيد . براي راه اندازي و اجراي اين طرح ها بيش از900 ميليارد ريال اعتبار اختصاص يافته است . كلنگ زني دومين كارخانه سيمان فيروزكوه و احداث سد نمرود از مهمترين طرح هايي بود كه همزمان با سفر آقاي خاتمي به فيروزكوه به بهره برداري رسيد .

پيش از سخنان رييس جمهور ، امام جمعه ، فرماندار و نماينده مردم فيروزكوه در سخناني با ابراز خرسندي از حضور رئيس جمهور دراين منطقه گزارشي از مشكلات موجود را ارائه كردند .