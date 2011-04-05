رامین رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حضور دانشجویان غیر بومی در کلاس های درس از 14 فروردین بسیار کمرنگ است و این روند برای امسال خیلی عجیب بود دانشگاه هم اکنون تنها با 50 درصد توان خود مشغول به فعالیت است.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در ارتباط با غیبت غیرموجه این دسته از دانشجویان گفت: غیبت این عده از دانشجویان همانند سایر غیبت ها لحاظ می شود.

وی افزود: تمام استادان از 14 فروردین با حضور در کلاس های درس و با تعداد اندک دانشجویان به صورت رسمی تدریس را آغاز کرده اند.

رحمانی با اشاره به دلیل غیبت دانشجویان در این دانشگاه به طنز گفت: در سریال نوروزی پایتخت عنوان شده بود که ما با دانشگاهها هماهنگ کردیم تا 20 فروردین تعطیل باشند.

وی همچنین به تحلیل تعطیلات نوروزی و آسیب زدن مدت آن به نیمسال دوم تحصیلی دانشگاه ها پراخت و گفت: لازم است با تعطیلات نوروزی به هر نحوی که شده کنار آمد اما طولانی شدن بیش از حد این تعطیلات به ترم دوم دانشگاه آسیب می زند.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اضافه کرد: همیشه نیمسال دوم طوری آغاز می شود که تا پیش از فرا رسیدن تعطیلات نوروز تنها چهار یا پنج هفته دانشجویان به دانشگاه می آیند پس از آن تعطیلات دو هفته ای نوروز آغاز می شود و دانشجویان تا به دانشگاه بازگردند و سرکلاسها حاضر شوند عملاً طول می کشد.