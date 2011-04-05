به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال‌زاده در حاشیه آیین استقبال مردمی از امام جمعه ارومیه در جمع خبرنگاران با اشاره به تاثیرگذاری حجت‌ الاسلام حسنی در مسائل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منطقه آذربایجان، اظهار داشت: حجت ‌الاسلام حسنی جزو معدود ائمه‌ جمعه ‌ای هستند که با حکم امام خمینی (ره) در حال فعالیت بوده و این نشان از خستگی‌ناپذیری و استقامت این مجاهد عالم و نستوه دارد.

وی با اشاره به اینکه حجت ‌الاسلام حسنی طی سالها نشان داده‌اند که همیشه پیرو خط امام(ره) و ولایت بوده و هستند و در مسیر ولایت حرکت می‌کنند، اظهار داشت: وی طی سالهای قبل و بعد از انقلاب رشادتها و شجاعتهای زیادی علیه گروهک ها، منافقان و دشمنان این مرز و بوم از خود نشان داد است.

وی کم اشتباه بودن در عرصه سیاسی، استمرار حضور در صحنه‌های انقلاب و جدایی‌ناپذیری از ولایت را از جمله خصوصیات بارز امام جمعه ارومیه دانست و بیان داشت: مجاهدتها و رشادتهای این شخصیت برجسته باید برای نسل آینده تبیین شود.

در متن نشان شجاعت اعطایی از سوی رئیس جمهور به حجت‌الاسلام حسنی آمده است: براساس اصل 129 قانون اساسی و به پاس شایستگی، بصیرت، روشنگری، تلاش بی‌شائبه و عملکرد شجاعانه در مسیر تحقق آرمانهای نظام جمهوری اسلامی ایران نشان درجه یک شجاعت به جنابعالی اعطا می‌شود.

تقدیر مردم ارومیه از رئیس جمهور با امضای طومار

همچنین امضای طوماری توسط جمعی از مردم ارومیه جهت تقدیر از رئیس جمهور به دلیل اعطای نشان درجه یک شجاعت به امام جمعه این شهرستان از برنامه های جنبی این مراسم بود.

در این طومار خطاب به احمدی‌ نژاد آمده است: مردم آذربایجان غربی به ویژه ارومیه بر خود فرض می‌دانند از رئیس جمهور در راستای ارج نهادن به مقام و منزلت و زحمات پدر معنوی مردم استان از جنابعالی تقدیر کنند.

در این طومار افزوده شده است: ارج نهادن به مقام امام جمعه ارومیه به عنوان یک قهرمان اسطوره ‌ای آذربایجان غربی برگ زرینی بود که در کارنامه دولت دهم ثبت شد.

امضا کنندگان این طومار تاکید کرده ‌اند مردم آذربایجان غربی به ویژه ارومیه ‌ای‌ها تا ابد مدیون توجه و بزرگ منشی شخص رئیس جمهور از بابت اعطای این نشان عالی خواهند بود.

امام جمعه ارومیه پس از دریافت نشان درجه شجاعت از رئیس جمهور ایران با استقبال پرشور مردم آذربایجان غربی شامگاه دوشنبه وارد ارومیه شد.

استقبال کنندگان از امام جمعه ارومیه با سر دادن شعارهای مانند" ای حامی ولایت خوش آمدی خوش آمدی"، "حسنی حسنی حمایتت می‌کنیم" و " امام جمعه محبوب نشان شجاعت مبارک مبارک" از وی در محل پل میانگذر دریاچه ارومیه استقبال کردند.