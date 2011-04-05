راه اندازی ابزارهای جدید بورسی در نیمه اول سال

ابوالفضل شهر آبادی در گفتگو با مهر در مورد دلایل رشد شاخص بورس طی روزهای نخستین سال جاری گفت: رکود بازارهای موازی با بازار سرمایه کشور باعث حرکت پولها و سرمایه ها به سمت بورس شده است.

مدیرامور بین الملل شرکت بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه بازدهی بورس در دو سال گذشته و فعال شدن بیشتر صندوقهای سرمایه گذاری باعث رشد بیشتر حجم ورودی پول به بازار سرمایه شده است، تصریح کرد: بازدهی سرمایه گذاری ها در بورس باعث تشویق سرمایه گذاران جدید به سرمایه گذاری در بورس می شود.

وی دلیل دیگر رشد شاخص بورس را توجه دولت به بورس و نامگذاری سال جاری به نام سال جهاد اقتصادی و برداشت از این نام به عنوان حمایت و توجه ویژه دولت به بازار سرمایه و عرضه های جدید دانست.

شهرآبادی با بیان اینکه تمام این موارد باعث می شود که گرایش به بازار سرمایه کشور بیشتر شود، عنوان کرد: نامگذاری امسال به نام سال جهاد اقتصادی مکملی برای رشد بورس کشور شده است.

ابزارهای جدید

وی در مورد ابزارهای جدید بازار سرمایه کشور گفت: طی 6 ماهه ابتدای امسال ابزارهای جدیدی به بازار سرمایه معرفی خواهند شد که از جمله انها آپشن است که برای پوشش ریسک مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

مدیر امور بین الملل شرکت بورس و اوراق بهادار اضافه کرد: بازار سرمایه ما از نظر آشنایی با ابزارهای پوشش ریسک در مراحل ابتدایی قرار دارد و اینگونه ابزارها در بازار سرمایه باید جا بیافتد، به عنوان مثال سال گذشته اوراق آتی سهام وارد بازار شد اما هنوز به طور کامل توسعه نیافته است.

وی ادامه داد: اگر ابزار آپشن هم وارد بازار شود می تواند در پوشش ریسک موثر باشد و همین امر منجر به ورود بیشتر سرمایه گذاران به بورس خواهد شد.

شهرآبادی یکی دیگر از ابزارهایی که به بازار معرفی خواهد شد را ETF یا صندوقهای قابل معامله در بورس عنوان کرد و افزود: در صندوقهای مشترک سرمایه گذاری، یونیتها یا سهام قابل معامله نیست، اما در ETF ها یونیتها یا سهام در بورس قابل خرید و فروش بوده و همین امر به گرایش بیشتر مردم به بازار از طریق صندوقهای قابل معامله کمک می کند.

وی با اشاره به معرفی صندوقهای شاخصی در بورس و اینکه به زودی این صندوقها راه اندازی خواهند شد، افزود: این صندوقها ریسک را پوشش می دهند و سرمایه گذاری های جدید را جذب می کنند.

مدیر امور بین الملل شرکت بورس و اوراق بهادار با اشاره به راه اندازی صکوک در سال گذشته، از برنامه انتشار اوراق مشارکت در بورس در سال جاری برای تشویق شرکتها به انتشار این اوراق خبرداد و گفت: این اوراق دارای بازدهی ثابت و مطلوب هستند.

شهرآبادی خاطرنشان کرد: امسال بازار سرمایه و به ویژه بورس واوراق بهاداراز نظر توسعه ابزارها سال خوبی را پیش رو خواهد داشت.