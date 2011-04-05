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۱۶ فروردین ۱۳۹۰، ۱۰:۴۲

نمایش مستند "دیوارهای شهر" در جشنواره فیلم شهر

نمایش مستند "دیوارهای شهر" در جشنواره فیلم شهر

فیلم مستند کوتاه "دیوارهای شهر" با موضوع نقاشی از شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بر دیوارهای شهر تهران نقش بسته‌اند، در جشنواره فیلم شهر نمایش داده می‌شود.

به گزارش خبرگزرای مهر، محمد احسانی مستند کوتاه "دیوارهای شهر" را با موضوع نقاشی‌هایی که از شهدای دوران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بر دیوارهای شهر تهران نقش بسته‌اند و نقش یک شاهد همیشگی در گذر روزانه مردم شهر دارند را برای جشنواره فیلم شهر تولید می‌کند.

عوامل ساخت این مستند که از تولیدات موسسه تصویر شهر است عبارتند از طراح و کارگردان: محمد احسانی، تصویربردار: جواد وطنی، تدوین و صداگذاری: امید عبداللهی، موسیقی انتخابی از سمفونی جولزماسنت آهنگساز فقید فرانسوی است. 

چهارمین جشنواره فیلم شهر با رویکرد "شهری انسانی برای انسان شهری" در قالب بخش‌های رقابتی فیلم‌های سینمایی، کوتاه، مستند و انیمیشن از 24 تا 29 اردیبهشت ماه امسال در تهران و گیلان برگزار می‌شود.

کد مطلب 1281808

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