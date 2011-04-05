علیرضا ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 32 درصد رشد داشته است.

وی بیان کرد: از این میزان گردشگر حدود یک میلیون و 700 هزارنفر در استان اسکان یافتند.

ایزدی اظهار داشت: میزان اقامت مسافران در استان نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 19درصد افزایش یافته است.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد بیان داشت: بر اساس نظرسنجی انجام گرفته متوسط مدت اقامت مسافران نوروزی در استان2.4 شبانه روز بوده است.

وی عنوان کرد: بیشترین مسافران نوروزی که به کهگیلویه و بویراحمد سفر کردند از استانهای فارس، خوزستان، اصفهان وچهارمحال و بختیاری بوده اند.

ایزدی یادآور شد: دو شهرستان بویراحمد و گچساران بیشترین مسافران نوروزی را پذیرا بودند و مرقد بی بی حکیمه(س)،"بلادشاپور"دهدشت، آبشار "تنگ تامرادی" و آبشار یاسوج در بویراحمد و منطقه "شلال دون" گچساران مهمترین مناطق گردشگر پذیر در ایام نوروز 90 بوده است.