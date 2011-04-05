شش شعبه دادگاه تجدید نظر در البرز مستقر شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محمد صادق مهدوی راد پیش از ظهر سه شنبه در جمع کارکنان حوزه قضایی دادگستری کل استان البرز در یک گردهمایی باشکوه به ایراد سخنرانی پرداخت.

وی هدف از برگزاری این گردهم آیی را تبیین اهداف سال 90 و دیدار با همکاران بعد از تعطیلات نوروزی اعلام کرد و گفت: امیدوارم سال جدید برای کلیه همکاران وخانواده هایشان سال شادمانی و مبارک و اهتمام در جهت خدمت رسانی بیشتر باشد.

این مسئول یادآور شد: در سال 90 با توجه به راهبرد قوه قضائیه با برنامه ریزی دقیق و استفاده از همه امکانات باید با جرائم خاص که امنیت اجتماع را به مخاطره می اندازد مبارزه جدی شود.



وی با توجه به زحمات کلیه کارکنان حوزه قضایی استان البرز گفت: کلیه خواهران و برادران همچنین؛ قضات محترم در راستای ارتقای دادگستری کرج به دادگستری کل استان البرز زحمات فراوانی کشیدند که عملکرد بسیاری از آنان مصداق جمله کار مضاعف، همت مضاعف است.

مغایرت آماری با بهره گیری از تجهیزات برطرف شده است

مهدوی راد در ادامه به راه اندازی سیستم cms که در بسیاری از استانها از سال 86 تجهیز شدند و در سا ل87 به بهره برداری کامل از این سیستم شدند اشاره کرد و گفت: که با همت و تلاش همکاران عزیز در بخش معاونت برنامه ریزی، فیبر نوری از مخابرات تا دادگستری کل کشیده شد و نارسایی موجود در ارتباط و انتقال داده ها برطرف شد و مغایرت شدید آماری اصلاح شد تا زمینه اظهارنظرهای منفی علیه مرجع قضایی استان منتفی شود.



وی در ادامه به استقرار شش شعبه از دادگاه های تجدیدنظر اشاره کرد و گفت: جداسازی حقوق و مزایا از استان تهران، استقرار معاونت ها، انتقال شعب حقوقی به ساختمان های جدید، تشکیل هسته گزینش و هیأت رسیدگی به تخلفات اداری، استقرار معاونت اداری و مالی و آموزش، اقدام به اخذ مجوز استخدام بیش از صد نفر ونظایر آنها از عمده کارهای سال 89 بوده است که در سال جدید باید نسبت به تکمیل نمودن آنها مبادرت نماییم.



مهدوی راد با بیان اینکه هیچ سازمانی بدون برنامه ریزی نتواسته است به موفقیتی نایل شود، گفت: سال 90 برای ما سال پرکاری است و باید همت و تلاش مان در برخی قسمتها دوچندان شود.



رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن تأکید به امر برنامه ریزی و نظم تشریح کرد با یک برنامه ریزی می توان نقاط قوت، کمبودها و نارسایی ها را باز شناخت تا کارهای مثبت و خوب را اشاعه داد و نقاط منفی و ضعف ها را مرتفع ساخت.

داشتن برنامه ناقص بهتر از نداشتن برنامه است



وی گفت: برنامه سال 90 با همت معاونت برنامه ریزی طرح ریزی، شده است که شاید بخاطر آنکه اولین برنامه برای دادگستری کل استان البرز می باشد دارای فراز و فرودهایی است، البته داشتن برنامه ناقص بهتر از نداشتن برنامه است.



مهدوی راد در بخشی دیگر از سخنان خود به روابط عمومی اشاره داشت و گفت: اطلاع رسانی به روز و به هنگام از وظایف اصلی و مهم روابط عمومی است و باید با ارایه اخبار درست و دستاوردهای دادگستری در اذهان عموم آنچه را که شایسته و زیبنده دستگاه قضایی است به گوش شهروندان و مسئولین رسانید.



رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: مدیریت، هنر بهتر اداره کردن امور است و این امر فقط برای رئیس دادگستری نیست و تک تک افراد باید به این امر توجه نمایند زیرا یک رئیس شعبه یا مدیردفتر شعبه باید بتواند زیرمجموعه خود را به نحو احسن اداره نماید تا بهترین کارآیی حاصل شود.



مهدوی راد در بخش پایانی سخنان خود به طراوت و شادابی فضای دادگستری اشاره و تاکید کرد: با نظافت، زیباسازی و تلطیف فضا باید محیط سالم و با نشاط در دسترس کارکنان و مراجعین قرار داد.

رئیس کل دادگستری در پایان همه را به تقوای الهی توصیه کرد و ادامه داد نباید دنبال عیوب همدیگر باشیم، و به شایعات توجه کنیم و نباید بلحاظ عیب یک نفر، سازمان و دستگاه قضائی را زیر سئوال ببریم. باید منافع و شأنیت دستگاه قضائی را پاسداری کنیم.