ورودی پرونده های دادسرای منوجان 75 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شکوهی نسب با اشاره به افزایش ورودی پرونده های دادسرای منوجان طی سال گذشته از افزایش 75 درصدی ورودی پرونده ها به دادسرای این شهرستان در سال 89 نسبت به سال قبل از آن خبرداد.

دادستان عمومی و انقلاب منوجان با تشریح عملکرد دادسرای این شهرستان در سال 89 گفت: میزان ورودی پرونده ها طی سال 89 نسبت به سال قبل از آن، 75درصد رشد داشته است.

شکوهی نسب افزود: در سال 89 تعداد دو هزار 345 پرونده با عناوین مختلف در دادسرای منوجان ثبت و مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی افزود: طی همین مدت با اقدامات خوب کارکنان اداری و قضایی میزان مانده پرونده ها به 21 پرونده رسید که در مقایسه با حجم ورودی پرونده ها نسبت به سال 88 تنها دو پرونده اضافه شد.

شکوهی نسب یادآور شد: میزان پرونده های مختومه سال 89 نیز علیرغم حجم زیاد پرونده های وارده نسبت به سال 88 قریب به 72 درصد افزایش داشته است.

