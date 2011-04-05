ابراهیم شکوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: مصرف بنزین سوپر در اسفند ماه سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال ماقبل در این استان 26.6 درصد کاهش یافت.

ابراهیم شکوری افزود: در این مدت دو میلیون 702 هزار لیتر بنزین سوپر در استان البرز به مصرف رسید.

وی خاطرنشان کرد:‌ در اسفند ماه گذشته نیز 57 میلیون و 815 هزار لیتر بنزین معمولی در این استان مصرف شد که نسبت به مدت مشابه در سال ماقبل 4.8در صد کاهش نشان می دهد.

شکوری بیان کرد:‌ کاهش سهمیه ماهانه خودروهای شخصی و افزایش قیمت فراورده های سوختی از دلایل مهم این کاهش بود.

وی گفت:‌ در همین مدت چهار میلیون و 726 هزار لیتر نفت سفید در این استان مصرف شد که نسبت به مدت مشابه در سال ماقبل 28.7 درصد کاهش داشته است.

وی افزود:‌ در اسفند ماه گذشته 36 میلیون و 244 هزار لیتر نفت گاز در استان البرز به مصرف رسید که نسبت به مدت مشابه سال ماقبل 24.6 درصد کاهش نشان می دهد.

شکوری خاطرنشان کرد:‌ در همین مدت شش میلیون و 306 هزار لیتر نفت کوره به مصرف رسید که نسبت به مدت مشابه سال ماقبل 54.3 درصد کاهش یافته است.

وی یادآور شد:‌ با توجه به سرد بودن هوا و عدم فعالیت کوره داران و افزایش قیمت فرآورده های نفتی در این بخش ، علت کاهش این مصرف بود.

این مسئول افزود:‌ همچنین در اسفند ماه سال گذشته در استان البرز پنج میلیون و 136 هزار تن گاز مایع در استان البرز به مصرف رسید که نسبت به مدت مشابه در سال ماقبل 2.4درصد افزایش یافته است.