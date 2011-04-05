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۱۶ فروردین ۱۳۹۰، ۱۲:۱۷

مقامات آمریکا :

سرکوب معترضین یمنی وحشتناک است/ ضرورت کناره گیری صالح از قدرت

سرکوب معترضین یمنی وحشتناک است/ ضرورت کناره گیری صالح از قدرت

مقامات آمریکا سرکوب معترضین یمنی توسط نیروهای امنیتی این کشور را وحشتناک توصیف و بر ضرورت کناره گیری رئیس جمهور یمن از قدرت تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، "گای کارنی" سخنگوی کاخ سفید در واکنش به سرکوب معترضین یمنی از علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن خواست که هر چه سریعتر و به طور مسالمت آمیز از قدرت کناره گیری کند.

وی ضمن ابراز نگرانی از اوضاع فعلی یمن گفت: ناآرامی های سیاسی اخیر یمن احتمالا باعث خواهد شد القاعده و گروه های دیگر از شرایط کنونی یمن سوء استفاده کنند. به همین دلیل از علی عبدالله صالح می خواهیم که با مخالفان وارد گفتگوی سیاسی شود و طبق جدول زمانی قدرت را واگذار کند.

در همین راستا رویترز نیز به نقل از "مارک تونر" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خشونت نیروهای پلیس یمن علیه معترضین وحشتناک است.

وی افزود: آمریکا هفته گذشته به این نتیجه رسید که علی عبدالله صالح باید از قدرت کناره گیری کند و این در حالی است که وی همپیمان اصلی واشنگتن در مبارزه با تروریسم بود.

تونر همچنین اظهار داشت که آمریکا معتقد است علی عبدالله صالح نمی تواند در برابر خشونت های روزافزون و اختلافات فرماندهان بلندپایه ارتش و خواسته های مخالفان ایستادگی کند.

شایان ذکر است قلع و قمع وحشیانه معترضین یمنی در تظاهرات روز گذشته این کشور 19 کشته و بیش از 800 زخمی بر جا گذاشته است.

کد مطلب 1281889

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