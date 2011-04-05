  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۶ فروردین ۱۳۹۰، ۱۵:۵۴

سهم خراسان شمالی برای ایجاد اشتغال چهار برابر می شود

سهم خراسان شمالی برای ایجاد اشتغال چهار برابر می شود

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرکل کار و امور اجتماعی خراسان شمالی از چهار برابر شدن سهم اشتغال این استان خبر داد.

قهرمان طاهری در حاشیه جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: با چهار برابر شدن سهم خراسان شمالی برای ایجاد اشتغال، حرکت چشمگیری در استان شکل خواهد گرفت.

وی افزود: با اعلام سهمیه کشور که ایجاد دو میلیون و 500 هزار نفر شغل است انتظار داریم با توجه به عملکردی که استان در سال گذشته در ایجاد فرصتهای شغلی داشت، سهمیه خراسان شمالی نسبت به سال گذشته چهار برابر شود.

وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته سهمیه استان برای ایجاد اشتغال10 هزار و 80 نفر بود که تا پایان سال این میزان به 27 هزار نفر افزایش یافت.
 
طاهری اظهار امیدواری کرد: دستگاههای استان با توجه به بیکاری مردم، توانمندیها و پتانسیل و عملکرد سال 89 اشتغال زایی داشته باشند.
کد مطلب 1281949

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها