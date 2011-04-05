سهم خراسان شمالی برای ایجاد اشتغال چهار برابر می شود

قهرمان طاهری در حاشیه جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: با چهار برابر شدن سهم خراسان شمالی برای ایجاد اشتغال، حرکت چشمگیری در استان شکل خواهد گرفت.

وی افزود: با اعلام سهمیه کشور که ایجاد دو میلیون و 500 هزار نفر شغل است انتظار داریم با توجه به عملکردی که استان در سال گذشته در ایجاد فرصتهای شغلی داشت، سهمیه خراسان شمالی نسبت به سال گذشته چهار برابر شود.

وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته سهمیه استان برای ایجاد اشتغال10 هزار و 80 نفر بود که تا پایان سال این میزان به 27 هزار نفر افزایش یافت.

طاهری اظهار امیدواری کرد: دستگاههای استان با توجه به بیکاری مردم، توانمندیها و پتانسیل و عملکرد سال 89 اشتغال زایی داشته باشند.