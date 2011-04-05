به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد میرعلایی در جمع مدیران و کارکنان این بنیاد افزود: باید تلاش کنیم تا پیام مقام معظم رهبری در سال جاری یعنی جهاد اقتصادی را به بهترین شکل ممکن در تمام بخش‌های بنیاد سینمایی فارابی به فعلیت برسانیم تا با همت همه کارکنان بنیاد، سالی فراتر از سال 89 را رقم بزنیم.

وی اظهار داشت: برای همگی هنرمندان سینمای کشور در امسال آرزوی توفیق و سربلندی دارم و امیدوارم عرصه فرهنگ و هنر کشور به ویژه سینما بتواند همانند سال های گذشته مبلغ خوبی برای ایران اسلامی باشد.

میرعلایی به تقسیم بندی‌های جدید بنیاد سینمایی فارابی اشاره کرد و افزود: برای افزایش فعالیت‌ها و تسریع پاسخگویی به هنرمندان کشور، چهار معاونت در زیر مجموعه فارابی تشکیل شده که یکی از معاونت‌ها یعنی معاونت فرهنگی به مدیریت پژمان لشکری پور در گذشته نیز فعال بوده است. اما سه معاونت جدید یعنی معاونت پشتیبانی و تولید (عزت‌الله علیزاده) ، معاونت بین‌الملل (امیر اسفندیاری) و معاونت مالی و اداری کار خود را در سال 90 آغاز می‌کنند.

وی اعلام کرد: با نظر هیئت امنای فارابی از این پس منوچهر اعظمی به عنوان خزانه‌دار بنیاد سینمایی فارابی فعالیت می‌کند. سیداحمد میرعلایی در پایان به ذکر و خاطره کارمندان بنیاد و بستگان آن‌ها که سال گذشته دارفانی را وداع کردند پرداخت.



