تنها یک درصد میانسالان ایرانی لثه سالم دارند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین حصاری روز سه شنبه در نشست خبری دومین کنگره سلامت دهان و اپیدمیولوژی که از 24 لغایت 26 فروردین ماه جاری در محل دانشکده دندانپزشکی تهران برگزار می‏شود، گفت: همه افراد کشور پلاک دندانی دارند که این موضوع نشان می دهد خوب مسواک نمی زنیم.

وی با اعلام اینکه 48 درصد افراد 35 تا 44 سال کشور دچار بیماری لثه هستند و 30 درصد جرم دندانی دارند، افزود: به طور کلی افراد در این سنین به نوعی دچار بیماری لثه از متوسط تا پیشرفته هستند.

استادیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد: حدود نیمی از عوامل نگهدارنده سلامت دهان و دندان به خود افراد مربوط می شود.

حصاری، هدف از برگزاری این کنگره را آشنایی جامعه دندانپزشکی کشور با اهداف و ابعاد سلامت دهان و اپیدمیولوژی بیماریهای دهان و دندان، و روشهای پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان ذکر کرد و افزود: 120 مقاله برای ارائه در این کنگره انتخاب شده است که 40 مقاله در قالب سخنرانی و 50 مورد نیز به صورت پوستر ارائه می شود.

وی همچنین از 12 امتیاز آموزش مدون برای حاضرین در این کنگره خبر داد و گفت: چهار سخنران از کشورهای آمریکا، فنلاند و کویت در این کنگره حضور خواهند داشت.

در ادامه این نشست خبری، دکتر سیمین زهرا محبی استادیار گروه سلامت دهان و دندان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اذعان به اینکه وضعیت دندانهای کودکان 12 ساله کشور مطلوب نیست، افزود: آمارها نشان می دهد هر کودک 12 ساله دو دندان پوسیده، پر شده و یا کشیده شده دارند.

وی، بروز این وضعیت را ناشی از عدم ارئه خدمات لازم در این سنین دانست و گفت: تعداد زیادی از کودکان کشور از پوسیدگی دندان رنج می برند.

محبی با تاکید بر اینکه وضعیت دندانهای افراد جامعه در سنین بزرگسالی به مراتب بدتر از دوران کودکی است، افزود: پوسیدگی زودهنگام دندانها باعث می شود ریسک پوسیدگی دندان در سنین بالا بیشتر شود.

وی همچنین از خرابی دندانهای شیری کودکان ایرانی به عنوان یک اتفاق غیرطبیعی یاد کرد و گفت: برخی افراد جامعه تصور می کنند که خرابی دندانهای شیری طبیعی است، در حالی که این تفکر اشتباه است و دندانهای شیری نیز باید سالم باشند.