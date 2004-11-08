استخدام مربي 50 ساله اوكرايني براي تيم ملي جودو با چه هدفي صورت مي گيرد؟

به گزارش خبرنگار" مهر" پس از كسب نتايج نه چندان مطلوب تيم ملي جودوي ايران در المپيك آتن مسوولان فدراسيون از تقويت تيم ملي خبر دادند . در حالي كه انتظارمي رفت كادر فني تيم ملي جودو با تغييرات عمده اي مواجه شود مسوولين تنها به تقويت كادر فني بسنده كردند. برهمين اساس نيز باب مذاكره با مربياني از اوكراين، گرجستان ، ژاپن و ... باز شد تا سرانجام اسكاندر چسيبوف كه گفته مي شود 3 مدال طلا از مسابقات در ارتش هاي جهان كسب كرده است پس ازعقد قرارداد به تهران سفر خواهد كرد.

اين مربي 50 ساله در سالهاي 1979، 1982و1987 ميلادي برسكوي نخست مسابقات ارتشهاي جهان ايستاده و و داراي دان 4 جودو مي باشد. متاسفانه فدراسيون جودو سابقه مربيگري اين مربي اوكرايني را اعلام نكرده است تا بار فني او در اين قسمت نيز ارزيابي گردد. اوكراين سبك خاصي از جودوي شرق اروپا را دنبال مي كند و چسيبوف نيز قرار است كه اين سبك را به جودوكاران ما آموزش دهد ولي چه بهتر بود كه مسوولان فدراسيون يك مربي با سن كمتر را استخدام مي كردند كه حداقل كارايي فني او بيشتر از آنچه هست مورد استفاده قرار گيرد.

اكنون بسياري از قهرمانان صاحب نام دنيا كه به مرز بازرنشستگي رسيده اند مي توانند به استخدام فدراسيون جودو كشورمان درآيند تا با استخدام آنها جودو را صاحب مربياني كنيم كه خود سالها در جودو روزدنيا حضوري فعال وموفقيت آميز داشته اند. جودوي سال 2004 كه در المپيك آتن به نمايش درآمد قابل قياس با سالهاي دهه هشتاد نيست.