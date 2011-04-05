به گزارش خبرگزاری مهر، مقالات این همایش در نشریه مطالعات هیوم از سوی انجمن مطالعات هیوم منتشر میشود.
روانشناسی اخلاقی هیوم و هیوم و روشنفکری اسکاتلند از جمله موضوعاتی هستند که در این همایش مورد بررسی قرار میگیرند.
دیوید فرگوسن استاد دانشگاه ادینبرو، سوزان جیمز استاد دانشگاه لندن، کارن اوبرین استاد دانشگاه وارویک و کارترین ویلسون استاد دانشگاه آبردین از جمله سخنرانان این همایش به شمار میروند. آمارتیاسن فیلسوف معاصر و برنده نوبل اقتصاد و استاد دانشگاه هاروارد نیز در این همایش سخنرانی خواهد کرد.
دیوید هیوم در سال ۱۷۱۱ در ادینبرو واقع در اسکاتلند زاده شد. خانواده اش دوست داشتند که دیوید قاضی شود، اما او علاقه وافری به ادبیات داشت. در آغاز، برای کسب و کار به بریستول رفت، اما بزودی از آن دست کشید و به فرانسه رفت و به تحقیق و تفکر فلسفی پرداخت.
انجمن مطالعات هیوم در سال 1974 تاسیس شده است. این انجمن یک سازمان بینالمللی به شمار میرود که در حدود 600 عضو از سراسر دنیا دارد.
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