به گزارش خبرنگار مهر در همدان رضا سعیدی در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران افزود: در سال گذشته 26 هزار و 200 پرونده برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی استان همدان ارسال شد که از این تعداد برای 25 هزار و 560 پرونده رأی صادر شده است.

سعیدی با بیان اینکه 640 مورد از پرونده‌های باقی مانده در حال رسیدگی است، اظهار داشت: میزان محکومیت‌های مالی متهمان توسط تعزیرات حکومتی استان همدان 150 میلیارد ریال بوده که از این مبلغ تاکنون حدود 15 میلیارد ریال وصول شده است.

وی خاطرنشان کرد: 890 مورد از پرونده‌های مذکور مربوط به موارد قاچاق کالا و ارز، 800 مورد مربوط به امور بهداشتی و بیش از 24 هزار مورد مربوط به کالا و خدمات بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با اشاره به اینکه در ایام تعطیلات نوروزدر مرکز استان و شهرستان ملایر کشیک مستمر فعال بود، خاطرنشان کرد: امسال به همت مجمع امور صنفی و سازمان بازرگانی قیمت‌ها متعادل و آرامش خوبی در بازار استان وجود داشت.

قاچاق سوخت در همدان 90 درصد کاهش دارد

رضا سعیدی یادآور شد: آمار تخلفات قاچاق سوخت در ماه‌های اخیر بین 80 تا 90 درصد در استان همدان کاهش داشته است.

سعیدی حضور مأموران تعزیرات حکومتی در کنار مأموران مجمع امور صنفی و اداره بازرگانی در بازار را بسیار مؤثر دانست و افزود: حضور به موقع گشت‌های کنترل در بازار باعث کاهش تخلفات شده است.

وی از افزایش شعب رسیدگی کننده استان در سال جاری خبر داد و خاطرنشان کرد: تسریع در رسیدگی و برخورد قانونمند با تخلفات از اهداف تعزیرات حکومتی است.

مدیرکل اداره تعزیرات حکومتی استان اضافه کرد: توجیه کسبه بازار و صنوف و نهادینه کردن فرهنگ رعایت نظم بازار بسیار ضروری است چرا که این امر در تنظیم بازار و کاهش تخلفات تأثیر بسزایی دارد.

رضا سعیدی در ادامه با اشاره به نام گذاری سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادی گفت: بیشتر همت پرسنل تعزیرات حکومتی استان در سال جدید بر تحقق بخشیدن به پیام مقام معظم رهبری خواهد بود که باید در این راستا حضوری کوشا و فعال داشت.