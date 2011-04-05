به گزارش خبرگزاری مهر، کورین ماوخ با بیان این که مدیریت واحد شهری به طور اعم و مدیریت واحد در حوزه حمل و نقل شهری به طور اخص در زوریخ محقق شده است گفت : شهردار زوریخ مدیر کل شهر و از جمله حمل و نقل شهری است.

وی در توضیح امکانات حمل و نقلی زوریخ اظهار کرد: این شهر دارای 13 خط تراموآ و 66 خط اتوبوسرانی است که از میان 6 خط برقی و 15 خط سراسری هستند و به دلیل شرایط جغرافیایی متاسفانه تا کنون نتوانسته‌ایم در شهرمان سیستم مترو احداث کنیم.

شهردار زوریخ با تأکید بر رابطه مستقیم افزایش جمعیت شهر با گسترش حمل و نقل شهری تصریح کرد: هر قدر جمعیت افزایش پیدا کند، به همان نسبت باید بر امکانات و تسهیلات حمل و نقل شهری افزوده شود و در واقع به ازای هر شهروندی که به جمعیت شهر افزوده می‌شود باید برنامه‌ریزی کرد.

کورین ماوخ در پایان از اختصاص مناطق وسیعی از زوریخ به مسیرهای ویژه دوچرخه‌سواری خبر داد و خاطرنشان کرد: توسعه دوچرخه‌سواری یکی از سیاست‌های مهم مدیریت شهری است، ضمن این که توسعه پیاده‌راه‌ها و تأکید بر حرکت پیاده در این شهر به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است.