انتقاد از موضوع سفر پادشاه اردن / لزوم معرفی سریع وزیران راه و ورزش

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، مصطفی کواکبیان نماینده سمنان روز سه شنبه طی تذکری در صحن علنی مجلس اظهار داشت: قرار دادهای چندین میلیون دلاری برای آوردن سرمربی تیم ملی فوتبال بسته می‌شود، در حالی که نمایندگان به تشکیل وزارت ورزش و جوانان رأی دادند و با این مصوبه دیگر تداوم فعالیت سازمان تربیت بدنی جنبه قانونی ندارد.

وی افزود: وزیر ورزش و جوانان باید هر‌چه زودتر معرفی شود و شرح وظایف وی هم به طور شفاف اعلام شود تا بعدا مشکلی پیش نیاید.

کواکبیان گفت : امیدوارم بعد از گذشت 2 ماه از استیضاح ، وزیر راه نیز هر‌چه سریعتر معرفی شود.

وی در تذکری دیگر اظهار داشت: بنده به عنوان نایب رئیس کمیته تحقیق و تفحص از شورای عالی ایرانیان می‌گویم که برای ما مشخص نیست که هزینه 3 میلیارد تومانی جشن نوروز از چه محلی تأمین شده است؟

نماینده سمنان همچنین به اظهارات رئیس جمهور درباره سفر پادشاه اردن اشاره کرد و یادآور شد: روز گذشته رئیس جمهور گفت که ملک عبدالله برای سفر به ایران وقت نداشت و در وقت دیگر به ایران سفر خواهد کرد، در حالی که ملک عبدالله حاکمی دیکتاتور است که مقام معظم رهبری هم با وی ملاقات نکردند.‌

نماینده مردم سمنان با اشاره به تصمیم دولت برای پرداخت حقوق کارمندان بر اساس حقوق اسفند‌ماه آنان با توجه به افزایش ده درصدی بودجه دو ماه اول سال گفت: امیدوارم کارمندان این توپ را در زمین مجلس نبینند.‌