به گزارش خبرگزاری مهر، موزه هنرهای معاصر توکیو ژانویه سال 2010 به صورت رسمی اعلام کرد که قصد دارد در صدمین سالگرد تولد جکسون پولاک هنرمند پیشگام جنبش اکسپرسیونیسم انتزاعی بزرگداشتی برای این هنرمند در این موزه برپا کند. مسئولان این موزه اعلام کردند که با جمع آوری آثار پولاک از سراسر دنیا نمایشگاهی بزرگ از این هنرمند در توکیو برپا می‌کنند.

همچنین مصادف با ژانویه سال 2011 این موزه اعلام کرد که بسیاری از موزه‌ها و مجموعه‌داران آثار پولاک اعلام همکاری با این نمایشگاه را داشته‌اند. همزمان با این موضوع پایگاه خبری موزه هنرهای مدرن نیویورک که یکی از مجموعه داران اصلی آثار پولاک است، اعلام کرد: رئیس موزه هنرهای معاصر توکیو در خواستی را مبنی بر امانت گیری آثار جکسون پولاک به موزه هنرهای مدرن نیویورک ارائه داده است و مورد موافقت مسئولان این موزه قرار گرفته است.

از سویی دیگر در آبان ماه سال گذشته نیز موزه توکیو در خواستی را به موزه هنرهای معاصر تهران ارائه داده و خواستار امانت گیری اثر "نقشی بر زمینه سرخ هندی" جکسون پولاک که در موزه هنرهای معاصر تهران نگهداری می‌شود، شد.

درخواست این موزه توسط کازوتوشی آییکاوا، سفیر مختار سفارت ژاپن به محمود شالویی، مدیر کل هنرهای تجسمی و سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران ارائه شد. آییکاوا با ارائه این درخواست اعلام کرد: موزه هنرهای معاصر توکیو در نظر دارد سال آینده نمایشگاه آثار جکسون پولاک را برگزار کند و به این منظور درخواست دارد که اثر ارزشمند این هنرمند که در موزه هنرهای معاصر تهران نگهداری می‌شود، برای این نمایشگاه به موزه هنرهای معاصر توکیو سپرده شود.

اما با توجه به زلزله و سونامی اخیر در کشور ژاپن که باعث نشت نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور شده و ژاپن را با بحرانی انسانی روبرو کرده است برگزاری این نمایشگاه در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

اگرچه مسئولان موزه توکیو تاکنون به صورت رسمی خبری برای لغو این نمایشگاه ارائه نداده اند اما با توجه به هزینه بالای برگزاری این نمایشگاه و همچنین عدم حضور توریست در کشور ژاپن، به نظر می‌رسد برگزاری این نمایشگاه از سوی مسئولان موزه های معاصر توکیو منتفی اعلام شود.

مسئولان موزه توکیو در ژانویه سال جاری اعلام کردند با توجه قیمت بالای آثار جکسون پولاک مبلغی معادل 2 میلیارد دلار برای برگزاری این نمایشگاه هزینه خواهد شد و این نمایشگاه گرا‌ن‌ترین نمایشگاهی خواهد بود که تاکنون در دنیا برپا شده است. حال این مسئله با بحران هسته‌ای که در کشور ژاپن رخ داده است به نظر می‌رسد منتفی و یا به زمان دیگری موکول شود.

جکسون پولاک نقاش آمریکایی و از پیشگامان جنبش هیجان‌نمایی انتزاعی بود. وی در شهر کودی واقع در شمال غرب ایالات وایومینگ آمریکا به دنیا آمد و در ایست همپتون در یک سانحه رانندگی کشته شد. نوجوانی را در کالیفرنیا گذراند و همانجا درس‌های مقدماتی هنر را فراگرفت.

در سال‌های 1931 تا 1933 در اتحادیهٔ هنرآموزان نیویورک به تحصیل نقاشی و مجسمه سازی پرداخت و با آشنایی با نقاشان مکزیکی، ریورا و سیکیروس دست به خلق آثار هنری زد.

وی از ۱۹۳۷ به طور متناوب به روانکاوی یونگ روی آورد و در ژانویه 1948 پولاک چند تابلو به روش "رنگ چکانی " برای نخستین بار به نمایش گذاشت. پولاک برای رسیدن به نقاشی‌هایش روش عجیبی داشت. پولاک بوم‌های بسیار بزرگی را روی زمین قرار می‌داد و در اطراف یا وسط آن شروع به حرکت می‌کرد و رنگ را از یک قوطی بزرگ روی بوم می‌چکاند.

چنین نقاشی‌ای نه یک بازنمایی از جسمی خاص بود و نه بازنمایی از یک مفهوم نمادین. این نقاشی‌ها فقط زمینی بودند که درونشان حرکات نقاش، روی آن نقش بسته است. تفاوت این تابلوها دقیقا ارتباط تنگاتنگی با احساس لحظه‌ای خالقشان داشت، پولاک خسته، پولاک عاشق، پولاک خشمگین و.... این تابلوها به قدری تاثیر گذار بودند که به ناگهان به سبک پولاک در جهانی شهره شدند.

عکس‌هایی از پولاک که وی را در حال کار نشان می‌دادند به سرعت و با تیراژ زیاد به چاپ رسیدند. این عکس‌ها پولاک را با شلوار جین و تی شرت و پوتین‌های رنگی شده نشان می‌دهند که اطراف یک بوم بزرگ افقی در یک آتلیه حرکت می‌کند. آتلیه‌ای بهم ریخته با انبوهی از قوطی رنگ‌های در باز و سطل‌های رنگ پاش.