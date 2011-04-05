مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک باعث اختلال در کلیه ها و قلب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی شمسا اظهار داشت:‌ پرشکان با بروز برخی از بیماری ها در فرد مانند گلودردهای چرکی و عفونت های پوستی مصرف آنتی بیوتیک را توصیه می کنند مصرف خودسرانه و ناآگاهانه آنتی بیوتیک کلیه ها و قلب فرد را در معرض خطر قرار می دهند.

وی مصرف بی رویه دارو را از دیگر عوامل آسیب رسیدن به کلیه ها برشمرد و افزود: استفاده از تمامی داروها به ویژه خانواده مایسین ها باید زیر نظر پزشک انجام شود و پزشکان نیز موظفند در طول دوره درمان بیمار را از عوارض جانبی داروها آگاه کنند.

شمسا، ایجاد وزوز در گوش و کاهش حجم ادرار را از نشانه های هشدار دهنده ایجاد اختلال در عملکرد کلیه ها در زمان استفاده از داروها عنوان کرد و گفت: بیماران در صورت مشاهده این عوارض باید به پزشک مراجعه کنند.

وی با اشاره به اینکه افزایش اوره و کراتینین در بدن بیمار و نارسایی کلیه از عوارض مسمومیتهای دارویی ناشی از مصرف ناآگاهانه و یا بی رویه آنتی بیوتیکها است، ابراز داشت: در صورت بروز این عوارض پزشکان انجام دوره های دیالیز (همودیالیز و صفاقی مداوم) را برای بازگشت کلیه ها به حالت طبیعی پیشنهاد می کنند.

این متخصص اورولوژی تصریح کرد: بیشتر بیماران دچار نارسایی حاد کلیوی در صورت وارد نشدن آسیب جدی به ساختار کلیه پس از چند نوبت دیالیز بهبود می یابند و در غیر این صورت بیمار برای انجام عمل پیوند معرفی می شود.

