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۱۶ فروردین ۱۳۹۰، ۱۴:۰۷

مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک باعث اختلال در کلیه ها و قلب می شود

مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک باعث اختلال در کلیه ها و قلب می شود

یک متخصص اورولوژی، نسبت به مصرف خود سرانه و ناآگاهانه دارو و آنتی بیوتیکها که می تواند موجب اختلال و نارسایی در عملکرد کلیه ها و قلب شود، هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی شمسا اظهار داشت:‌ پرشکان با بروز برخی از بیماری ها در فرد مانند گلودردهای چرکی و عفونت های پوستی مصرف آنتی بیوتیک را توصیه می کنند مصرف خودسرانه و ناآگاهانه آنتی بیوتیک کلیه ها و قلب فرد را در معرض خطر قرار می دهند.

وی مصرف بی رویه دارو را از دیگر عوامل آسیب رسیدن به کلیه ها برشمرد و افزود: استفاده از تمامی داروها به ویژه خانواده مایسین ها باید زیر نظر پزشک انجام شود و پزشکان نیز موظفند در طول دوره درمان بیمار را از عوارض جانبی داروها آگاه کنند.

شمسا، ایجاد وزوز در گوش و کاهش حجم ادرار را از نشانه های هشدار دهنده ایجاد اختلال در عملکرد کلیه ها در زمان استفاده از داروها عنوان کرد و گفت: بیماران در صورت مشاهده این عوارض باید به پزشک مراجعه کنند.

وی با اشاره به اینکه افزایش اوره و کراتینین در بدن بیمار و نارسایی کلیه از عوارض مسمومیتهای دارویی ناشی از مصرف ناآگاهانه و یا بی رویه آنتی بیوتیکها است، ابراز داشت: در صورت بروز این عوارض پزشکان انجام دوره های دیالیز (همودیالیز و صفاقی مداوم) را برای بازگشت کلیه ها به حالت طبیعی پیشنهاد می کنند.

این متخصص اورولوژی تصریح کرد: بیشتر بیماران دچار نارسایی حاد کلیوی در صورت وارد نشدن آسیب جدی به ساختار کلیه پس از چند نوبت دیالیز بهبود می یابند و در غیر این صورت بیمار برای انجام عمل پیوند معرفی می شود.
 

کد مطلب 1282092

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