فیلمبرداری "مادر پائیزی" در تهران ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از80 درصد فیلمبرداری این فیلم به پایان رسیده و گروه تولید هم اکنون برای فیلمبرداری سکانس پایانی در منطقه شمالغرب تهران مستقر شدهاند. در این فیلم هانیه توسلی، علیرضا جلالیتبار، ارشیا طالبی، کتایون کارایی، وحید رهبانی، بهناز جعفری، رویا ثمودی، آرش تاج، مختار سائقی و فرهاد بشارتی نقشآفرینی میکنند.
داستان "مادر پائیزی" درباره نوجوانی مبتلا به بیماری اوتیسم است که پس از اطلاع یافتن از زنده بودن مادرش از شمال عازم تهران میشود و ....
عوامل فیلم عبارتند از نویسنده، کارگردان و تهیهکننده: سیروس رنجبر، مجری طرح: فرزاد قربانی، مشاور کارگردان: دکتر حمیدرضا پوراعتماد، هاله افقی، مدیر تولید: ناصر مقدس، مدیر فیلمبرداری: شهریار اسدی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: داود باقری، طراح صحنه و لباس: فریبرز قربانزاده، صدابردار: هادی افشار، طراح گریم: محسن دارسنج، تدوین: فریدون جامهبزرگ، عکاس: محسن سیدی، سرمایه گذار: شرکت سرمایهگذاری ایران گردی و جهانگردی، غلامرضا دهقان، محمدرضا خاوری و سیروس رنجبر.
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