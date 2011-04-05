محمد حسین امین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به اینکه طرح تعطیلی مدارس در روز پنج شنبه با نظر مدیران هرمدرسه و با هماهنگی با اولیا و معلمان اجرا می‌شود بیان داشت: مدیران در صورت موافقت با این طرح می‌توانند درخواستشان را به اداره مربوطه خود ارسال کنند و رسیدگی به این امر توسط معاونین آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان انجام می‌شود.



وی ادامه داد: معاونین آموزشی اداره کل آموزش و پرورش درخواست مدیران مدارس را بررسی و با اطمینان از اینکه اجرای این طرح خللی در برنامه آموزشی دانش‌آموزان وارد نمی‌‌کند با آن موافقت خواهند کرد.



تمام مدارس ابتدایی از مهرماه سال جاری پنج‌شنبه تعطیل می‌شوند



مدیر کل آموزش و پرورش قم گفت: با توجه به مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، زمان آموزش در مدارس ابتدایی از مهر ۱۳۹۰ در پنج روز در هفته ساماندهی می‌شود و یک ساعت به زمان آموزش در دیگر روزهای هفته اضافه می‌شود.



وی با اشاره به اینکه بخشنامه اعلام آمادگی مدارس ابتدایی برای تعطیلی روز پنج‌شنبه، ۱۵ فروردین ماه سال جاری به تمام مدارس مقطع ابتدایی ارسال شده است اضافه کرد: تعطیلی مدارس ابتدایی در روز پنج شنبه در چند ماه گذشته به طور آزمایشی در روستاهای قم به اجرا در آمده است و این طرح از مهر ماه سال ۹۰ برای تمام مدارس ابتدایی سطح استان قم به طور هماهنگ به اجرا در خواهد آمد.



امین جعفری اظهار داشت: با اجرایی شدن این طرح، از سال تحصیلی جدید هیچ مدرسه ابتدایی به صورت دو نوبته نخواهد بود.



وی در پایان هدف از اجرای این طرح را توجه بیشتر به بحث تعلیم و تربیت در خانواده و تحکیم بنیان خانواده عنوان کرد و گفت: با اجرای این طرح دانش آموزان ابتدایی روز پنج شنبه در کنار خانواده خود حضور خواهند یافت تا نسبت به تعمیق آموزه‌های تربیتی در خانواده توجه بیشتری شود.