وقوع 273 فقره تصادف در گلستان طی ایام نوروز

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ علی اصغر مهری بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: میزان وقوع تصادفات در بخش جرحی یک درصد و در بخش خسارتی هفت درصد کاهش و میزان تصادفات فوتی نیز مشابه سال گذشته بوده است.

به گفته وی، در این مدت 142 نفر براثر وقوع تصادف مجروح که 20 نفر کمتر از سال گذشته بوده است.

فرمانده پلیس راه گلستان همچنین گفت: برابر آمار موجود تعداد 12 نفر براثر وقوع تصادف در سر صحنه کشته شدند که از مجموع افراد کشته شده هفت نفر از آنان معادل 58 درصد را راکبان و یا ترک نشینان موتورسیکلت و چهار نفر نیز عابران پیاده بودند.

وی ادامه داد: 67 نفر از مجروحان تصادفات در سطح جاده های گلستان را نیز موتورسیکلت سواران تشکیل دادند و 23 مورد را نیز براثر تصادف با عابر پیاده بود که متأسفانه 4 نفر از عابران پیاده براثر وقوع تصادف کشته شدند.

سرهنگ مهری بیشترین وسیله نقلیه مقصر در تصادف بعد از انواع سواری را موتورسیکلت اعلام کرد و گفت: وانت بار و کامیون نیز در وقوع تصادف سهم عمده ای داشتند.

این مقام انتظامی عدم رعایت فاصله طولی، عدم توجه به جلو و عدم رعایت حق تقدم را از جمله مهمترین علت وقوع تصادف در سطح جاده های استان دانست و خاطرنشان کرد: این سه عامل مجموع 60 درصد وقوع تصادفات را موجب شدند.

وی افزود: تخطی از سرعت مطمئنه و انحراف به چپ نیز به ترتیب با 18 و 8 درصد از دیگر عوامل مهم وقوع تصادف طی این مدت بوده است.

سرهنگ مهری به توقیف 467 دستگاه انواع وسیله نقلیه اشاره و خاطرنشان کرد: نیمی از وسایل نقلیه توقیف شده در پارکینگ موتورسیکلت بوده است.

وی به اجرای طرح انتظامی و ترافیکی پلیس راه در راستای خدمات رسانی به مسافران اشاره کرد و گفت: روزانه 60 واحد گشتی به صورت محسوس و نامحسوس برتردد وسایل نقلیه در معابر برون شهری نظارت داشتند.

این مقام انتظامی در ادامه افزود: طی این مدت با 44 هزار و 500 تخلف رانندگی برخورد که بیش از 50 درصد آمار تخلفات کنترل شده، مربوط به تخلفات حادثه ساز بوده است.