احسان حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: مربی‌ام به کشور خودش بازگشته است، به همین دلیل در سه هفته گذشته با ماساژورم در جزیره کیش به تنهایی تمرین می‌کنم.

وی افزود: به هرحال هیچ فردی حتی ماساژورم که همیشه با من و مربی‌ام بوده نمی‌تواند جای مربی را برایم بگیرد. مربی اطلاعات به روزتر و فنی‌تری دارد. اگر راضی به حضور وی در کنار تمریناتم شدم تنها به این دلیل بود که نسبت به نکات کلیدی مربی‌ام آشنایی داشت و بانگاه کردن به پرتاب هایم ایرادات من را می‌دید و می‌گفت.

قهرمان پرتاب دیسک ایران و آسیا خاطرنشان کرد: طبق برنامه یک هفته دیگر در اردوی تدارکاتی جزیره کیش می‌مانم. هنوز تصمیمی برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور در شیراز نگرفته‌ام و اگر بدانم ورزشکاران خوبی در آن شرکت می‌کنند شاید بخواهم در اولین مسابقه فصل شرکت کنم.

وی در مورد اینکه " آیا فدراسیون در این مدت برای استخدام مربی کاری صورت داده یا نه؟"، گفت: فدراسیون در این مدت هر کاری از دستش برآمده انجام داده است. متاسفانه خودم هم گزینه خاصی مد نظرم نیست و باید منتظر تصمیم فدراسیون بمانم.

حدادی تصریح کرد: مطمئنا بعد از پایان تمریناتم در تهران اردو نمی‌زنم. این احتمال وجود دارد که برای برپایی تمرینات به یک کشور اروپایی بروم و در مسابقات بین‌المللی هم شرکت کنم.