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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۸:۳۶

90 درصد روستاهای استان قزوین سند دار شدند

90 درصد روستاهای استان قزوین سند دار شدند

قزوین - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی بنیاد مسکن استان قزوین گفت: 90 درصد روستاهای بالای 50 خانوار استان قزوین صاحب سند مالکیت رسمی شدند.

محمد قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: با صدور 52 هزار سند مالکیت روستایی در استان قزوین، 90 درصد از روستاهای بالای پنجاه خانوار این استان دارای سند مالکیت رسمی شدند.
 
معاون عمرانی بنیاد مسکن استان قزوین گفت: با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، تاکنون پنجاه و دو هزار سند مالکیت برای مالکان واحدهای مسکونی در روستاها صادر شده است.
 
قاسمی تعداد روستاهای بیش از 50 خانوار استان را 400 روستا ذکر کرد و افزود: مالکان 360 روستا تاکنون اسناد مالکیت خود را از بنیاد مسکن استان دریافت کرده اند .
 
به گفته این مسئول روستاهای موقوفه شامل مناطق سند دار شده نیستند. 
 
وی تثبیت مالکیت افراد، ایجاد ارزش افزوده برای املاک، تامین امنیت سرمایه گذاری در روستاها و فراهم شدن دریافت تسهیلات بانکی را از جمله مزایای سند دار شدن املاک روستایی برشمرد.
 
استان قزوین با بیش از 15 هزار و 600 کیلومترمربع مساحت دارای 900 روستاست.
 
 
 
کد مطلب 1282239

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