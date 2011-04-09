90 درصد روستاهای استان قزوین سند دار شدند

محمد قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: با صدور 52 هزار سند مالکیت روستایی در استان قزوین، 90 درصد از روستاهای بالای پنجاه خانوار این استان دارای سند مالکیت رسمی شدند.

معاون عمرانی بنیاد مسکن استان قزوین گفت: با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، تاکنون پنجاه و دو هزار سند مالکیت برای مالکان واحدهای مسکونی در روستاها صادر شده است.

قاسمی تعداد روستاهای بیش از 50 خانوار استان را 400 روستا ذکر کرد و افزود: مالکان 360 روستا تاکنون اسناد مالکیت خود را از بنیاد مسکن استان دریافت کرده اند .

به گفته این مسئول روستاهای موقوفه شامل مناطق سند دار شده نیستند.

وی تثبیت مالکیت افراد، ایجاد ارزش افزوده برای املاک، تامین امنیت سرمایه گذاری در روستاها و فراهم شدن دریافت تسهیلات بانکی را از جمله مزایای سند دار شدن املاک روستایی برشمرد.

استان قزوین با بیش از 15 هزار و 600 کیلومترمربع مساحت دارای 900 روستاست.





