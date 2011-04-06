قاسم شعبان پور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: در هفته اول از دور برگشت مسابقات هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور مقابل تیم دانشگاه ارومیه قرار می‌گیریم. در شرایطی با این تیم مسابقه می‌دهیم که در دور رفت حاصل کار ما به تساوی کشیده شد اما باید در بازی دور برگشت پیروز شویم.

وی با بیان اینکه به طور قطع مقابل ارومیه برد با تیم سبزوار است، افزود: ما در سه هفته اول دور برگشت، مسابقات سنگینی داریم و باید تلاش کنیم تا امتیاز بگیریم.

سرمربی تیم هندبال باشگاه ثامن الحجج سبزوار با انتقاد از فشرده کردن لیگ برتر، خاطرنشان کرد: در جلسه روز سه شنبه فدراسیون قرار بر این شد تا مسابقات دور برگشت با هدف برپایی اردوهای تیم جوانان زودتر به اتمام برسد. بدین ترتیب مسابقات لیگ در فواصل چهار تا پنج روزه برگزار می‌شود و لیگ برتر به جای پایان خرداد ابتدای خردادماه به پایان می‌رسد.

وی ادامه داد: این برنامه برای تیم های مطرح و پرمهره مانند فولاد و ذوب آهن سخت نیست اما فشرده کردن مسابقات به تیم های ضعیفی مانند ما آسیب خواهد زد.

شعبان پور در مورد برنامه این تیم در تعطیلات لیگ نیز تصریح کرد: تمرینات خوبی را در این مدت داشتیم. یک هفته در اصفهان اردو زدیم و با همان ترکیب قبلی در دور برگشت حاضر می‌شویم.

دور برگشت مسابقات هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور روزهای پنجشنبه و جمعه (18 و 19 فروردین) برگزار می‌شود.