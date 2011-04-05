به گزارش خبرنگار مهر، علی معلومات که مدال طلای سال 2008 آسیا را در اختیار دارد مبارزات خود را با پیروزی آغاز کرد. وی بعد از دو پیروزی متوالی مقابل جودوکاران هند و قزاقستان در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف "کیم چول سو" از کره شمالی رفت و با قبول شکست به گروه بازنده ها رفت.

نماینده کشورمان در این مرحله مقابل" گان باتار" از مغولستان را با امتیازات وازاری و یوکو شکست داد و به مرحله بعد راه یافت. وی برای کسب مدال برنز باید یک مبارزه دیگر برگزار کند. در این وزن "وانگ کی چون" از کره ، "شاریبوف" از ازبکستان ، "ناکایا" از ژاپن و "کیم چول سو" از کره شمالی به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرده اند.



تنها نماینده ایران در روز نخست مسابقات که هنوز در جدول باقی مانده آرش میراسماعیلی است که باید در گروه بازنده ها با نماینده قزاقستان پیکار کند. رقابتهای جودو قهرمانی آسیا در ابوظبی امارات برگزار می شود.

