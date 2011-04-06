نوین فرصت تمرین کردن بدست نیاورد/ پولی برای جذب هندبالیست جدید نداریم!

مصطفی غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: تیم نوین پیش از آغاز مسابقات لیگ برتر نتوانست تمرین خوبی را انجام دهد. متاسفانه تیم ما در مدت تعطیلات نوروز سال 90 هم نتوانست فرصت تمرین کردن بدست آورد و با همان شرایط قبلی در دور برگشت لیگ برتر شرکت خواهد کرد.

وی افزود: کمیته مسابقات فدراسیون تصمیم گرفته که لیگ را به صورت فشرده و در فواصل 4 تا 5 روزه برگزار کند. این تصمیم برای تیم‌های ضعیف تر خوب نیست و برای تیم ما هم مشکل ساز خواهد شد. فشردگی لیگ حتی برای تیم‌های باتجربه هم سخت است چون باعث آسیب دیدگی بازیکنان آنها خواهد شد.

سرمربی تیم هندبال نوین سپاهان اصفهان خاطرنشان کرد: متاسفانه نتوانستیم در نیم فصل بازیکنی را جذب کنیم چون پولی برای جذب بازیکن نداشتیم. مشکلات مالی تیم نوین زیاد است و اعتبارات فعلی ما تنها برای هزینه‌های تیم کافی است.

وی ادامه داد: حتی اگر هم می‌خواستیم هندبالیستی جذب کنیم به دلیل نبود بازیکن خوب در این فصل نمی‌توانستیم این کار را انجام دهیم.

دور برگشت رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور پنجشنبه و جمعه هفته جاری برگزار می‌شود. تیم هندبال نوین سپاهان اصفهان این هفته به مصاف تیم جوونک کازرون خواهد رفت.