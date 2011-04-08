خصوصی سازی از ملزومات تحقق الگوی جهاد اقتصادی است

آیت الله سید محمد غروی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به نامگذاری سال ۹۰ به عنوان سال جهاد اقتصادی بیان داشت: قاعدتا این نام به دلیل اینکه عنوان جهاد را با خود به همراه دارد دارای بار خاص معنایی خاصی است.



وی تصریح کرد: برای عنوان جهاد می‌توان چندین مولفه از جمله تلاش حداکثری، ایثار که عملا در جهاد وجود دارد، قداست در خود این کلمه، انگیزه الهی و همگانی بودن که از واژه جهاد بر می‌آید را برشمرد.



مردم و دولت جهادگران عرصه جهاد اقتصادی



غروی در ادامه به مخاطبان و جهادگران این عرصه اشاره کرد و گفت: این جهاد تنها به دولت یا مردم منحصر نمی‌شود بلکه همگان باید در آن تلاشی مشروع همراه با ایثار داشته باشند و فقط نفع شخصی خود را در نظر نگیرند و دولتمردان و آحاد جامعه در زمینه پیشرفت اقتصادی برای رسیدن به اهداف بلند کشور گام بردارند.



عضو شورای عالی حوزه علمیه قم با تاکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها در راه دستیابی به این الگو اظهار داشت: برای تحقق الگوی جهاد اقتصادی باید به جنبه‌های مختلف کار از جمله پیشه کردن قناعت و دوری از اسراف توجه کرد و در این مسیر مردم و به خصوص دولت همت نمایند.



دولت از صرف هزینه‌های غیر مشروع پرهیز نماید



وی با بیان اینکه در این بین نقش دولتمردان بسیار سنگین‌تر است، گفت: مسئولین باید از برگزاری کنگره‌های بی‌اثر، همایش‌های بی‌خاصیت و صرف هزینه‌های غیر مشروع با عناوینی مثل احیای فرهنگ کهن پرهیز نمایند و مردم نیز باید در بهره برداری از منابع خدادادی که تنها مربوط به ما نیست بلکه به نسل‌های آینده نیز تعلق دارد حداکثر قناعت را داشته باشند.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برنامه ریزی دقیق در خصوص صادرات و واردات را یکی از ملزومات تحقق جهاد اقتصادی در کشور دانست و افزود: در این خصوص نباید از کار فرهنگی غافل بود و باید به گونه‌ای فرهنگ سازی کرد تا کالای ایرانی در داخل مورد توجه قرار گیرد و برای خرید و مصرف چشم به کالاهای آن سوی مرز‌ها به خصوص غرب ندوزیم.



افزایش کیفیت کالای داخلی افزایش یابد



وی خاطر نشان کرد: این امر امکان پذیر نیست مگر اینکه کیفیت کالای داخلی بالا باشد و این ظرفیت در کشور ما وجود دارد و در این کار سازمان استاندارد باید نظارت‌های خود را افزایش دهد و برای این ارزیابی‌ها شاخص‌های معین، دقیق و قابل کنترلی را تعریف نماید و در صورتی که شرکتی از سطح مطلوب پایین‌تر آمد دوباره امتیاز استاندارد کالای آن را باز پس گیرد که البته دولت نیز باید بر این امور نظارت داشته و مشوق باشد.



تأکید بر ملی شدن اقتصاد کشور



آیت الله غروی بر ملی شدن اقتصاد کشور تاکید کرد و بیان داشت: آنچه داریم را باید به گونه‌ای باارزش جلوه دهیم تا زمینه‌های تولید به خصوص در بخش کشاورزی از بین نرود، واردات کنترل شده باشد، مواد اولیه کارخانجات باید به درستی در اختیار آن‌ها قرار گیرد و دولت در رفع مشکلات تولیدکننگان همت و از آنان حمایت بیشتری کند.



وی در ادامه اظهار داشت: خصوصی سازی یکی دیگر از ملزومات تحقق الگوی جهاد اقتصادی است و این مسئله با شدت بیشتری باید پیگیری شود چرا که با این کار اقتصاد کشور رقابتی شده و تقویت می‌شود و زمانی که نهاد‌ها و برخی تشکیلات دولتی از جنبه‌های اقتصادی دور شوند بالتبع رانت خواری‌ها هم تا حد زیادی کنترل می‌شود.



دستگاه‌ها نقش خود در ارائه خدمت به مردم را بهتر ایفا کنند



عضو کمیته دائمی بنیاد نخبگان اضافه کرد: دستگاه‌های مستقل و اداری ما نیازمند بازسازی هستند و باید هر چه بیشتر نقش خود را در ارائه خدمت به مردم ایفا نمایند، دستگاه قضایی کشور به دعاوی مردم بهتر و با سرعت بیشتری رسیدگی کند تا مردم و کسانی که درست عمل می‌کنند احساس آرامش و از آن طرف متخلفان احساس ترس کنند.



سرمایه گذاری‌ها بر اساس اولویت‌ها صورت گیرد



وی همچنین اشتغال پایدار را محور توسعه اقتصادی کشور دانست و تاکید کرد: سرمایه گذاری‌ها باید بر اساس اولویت‌ها صورت گیرد نه اینکه مثل گذشته هنوز زیرساخت‌های پروژه‌ای پدید نیامده طرح‌هایی در برخی استان‌ها تصویب می‌شود و همینطور نیمه کاره می‌ماند.



آیت الله غروی در پایان خاطر نشان کرد: همه باید دست در دست هم دهند و در این مسیر عملی پیگیر داشته باشند تا کشور در مسیر بالنده خود بیش از پیش رشد و پیشرفت داشته باشد.