4.5 میلیون مسافر نوروزی در مازندران جابجا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید رضا نصرالله نژاد عصر سه شنبه در نشست خبری اعضای شورای حمل و نقل مازندران در ساری افزود: این تعداد مسافر از طریق 600 دستگاه اتوبوس، دو هزار دستگاه مینی بوس و پنج هزار دستگاه خودروی سواری جابجا شدند.

وی خاطرنشان کرد: میزان جابجایی مسافر در مبادی ورودی و خروجی مازندران نوروز امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 20 درصد افزایش یافته است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های مازندران با اشاره به اینکه اکیپ های حمل و نقلی به صورت کشیک نوروزی فعال بودند تصریح کرد: 40 هزار بروشور راهنمایی مسافران نوروزی بین گردشگران توزیع شد.

نصرالله نژاد با بیان اینکه شواهد و قرائن مبین کاهش تصادفات جاده ای نوروز امسال در مازندران را دارد، یادآور شد: از 600 تصادف صورت گرفته نوروزی، تنها یک مورد مربوط به حمل و نقل عمومی بوده است.

وی با اعلام اینکه بیشترین تلفات مازندران سهم عابران پیاده است افزود: این معضل به واسطه نزدیکی شهرها و بافتهای روستایی جاده های استان است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های مازندران با اشاره به اینکه استفاده از پلهای عابر پیاده در کاهش تصادفات شهری و فوت انسانی موثر بوده است، افزود: برای این منظور در سال گذشته 40 دستگاه پل هوایی در سطح جاده های استان نصب شد.

وی از اتصال ناوگان حمل و نقل مسافر مازندران، نوروز امسال به اتوبوسهای وی آی پی خبر داد و تصریح کرد: 10 دستگاه از این اتوبوسها در ایام نوروز به ایاب و ذهاب گردشگران مشغول بوده است.

نصرالله نژاد افزود: 340 نفر در مازندران از طریق پیامک 3000143 نظرات و پیشنهادات خود در مورد حمل و نقل عمومی و جاده ای را به اطلاع اداره کل رساندند.

مازندران از طریق سه محور هراز، فیروزکوه و کندوان با پایتخت کشور ارتباط دارد.