دانش آموز کرجی از امواج پارامغناطیسی هوا برق تولید کرد

آناهیتا ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اختراع خود گفت: با استفاده از امواج پارامغناطیسی موجود در هوا برق تولید کرده است.

وی افزود: این امواج مربوط به میدان های مغناطیسی و آهن ربایی معلق در هواست.

این مخترع بیان کرد: این اختراع هیچ نمونه داخلی و خارجی ندارد و با استفاده از یک آنتن امواج ضعیف میدانهای مغناطیسی را دریافت می کند و با تولید 500 هرتز فرکانس در یک برد الکترونیکی این امواج به برق متناوب شهری تبدیل می شود.

این دانش آموز عنوان کرد: این اختراع به شماره 68098 در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی به ثبت رسیده است.

ایمانی ادامه داد: تولید این نوع برق به صورت متناوب چند ثانیه است که مخصوص اماکن عمومی است و می تواند برق شهری تولید کند، در صورتیکه این برد الکترونیکی را در اماکنی که امواجهای مغناطیسی و پارامغناطیسی قوی استفاده کنیم، برق شهری تولید خواهد شد که با هزینه کمتر و صرفه جویی فراوان در مصرف برق همراه است.