600 واحد مسکن مهر در منوجان تحویل متقاضیان می شود

جهانگیر تشکری در گفتگو با خبرنگار مهر در منوجان اظهارداشت: در حال حاضر 655 واحد مسکن مهر در شهرستان منوجان در دست ساخت است که 300واحد آن در شهرکی 10هکتاری با پیشرفت فیزیکی 80 درصد وبا مشارکت بخش خصوصی در حال احداث است.

فرماندار منوجان با اشاره به سهمیه 900واحدی مسکن مهر در شهرستان منوجان و بخش آسمینون گفت: 655متقاضی به بانکهای عامل معرفی شده است که از این تعداد،603 واحد انعقاد قرارداد و 13 واحد هم با صدور پایان کار به بهره برداری رسیده است.

تشکری با بیان اینکه برای احداث هر واحد مسکونی مسکن مهر 450متر مربع زمین به صورت 99ساله با متقاضی انعقاد قرار داد می شود گفت: 200میلیون ریال وام هم در قالب چند قسط پرداخت می شود که هر متقاضی حداقل بایستی یک میلیون تومان سهم آورده را برای شروع کار ساخت و ساز را داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه تعداد 200واحد مسکونی بدون مالک هم با مشارکت بخش خصوصی ساخته شده است از متقاضیان مسکن در منوجان خواست برای ثبت نام و دریافت واحد مسکونی به بنیاد مسکن منوجان مراجعه کنند.

