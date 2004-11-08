براي انجام فعاليتهاي قرآني نياز به يك موج رسانه اي داريم

به گزارش گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از ستاد خبري نمايشگاه بين المللي قرآن، علي اصغر رمضانپور، مشاور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي مولفه هاي اين موج رسانه اي را موضوع شفاهي(سوژه يابي)، انفجار اطلاعاتي، شكل گيري نهادهاي رسانه اي عنوان كرد و افزود: تا كنون نوعي موضوع شناسي جديد از قرآن كريم و توليد اطلاعات انجام شده است اما توانايي لازم براي شكل گيري ساختارهاي رسانه اي نداشته ايم.

وي چهار جزء اصلي نشريات قرآني كشور را در رابطه با شكل گيري نهادهاي رسانه اي مسئله ثبات، آزادي، ظرفيت سازي براي مشاركت ها و زير ساختهاي حرفه اي عنوان كرد.

رمضانپور در ادامه گفت : يك مجله موفق به عنوان رسانه جمعي بايد به لحاظ محتوا، قالب و عرضه از خصوصيات بارزي تشكيل شده باشد.

وي اين خصوصيات را فروش تك نسخه اي، كثرت ارجاع به مجله، نويسنده پرور بودن، منحصر نبودن به يك طيف خاص و روز آمد بودن برشمرد و عنوان كرد نشريات نبايد هميشه متصل به كمكهاي وزارت ارشاد باشند.