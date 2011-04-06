حاشیه های دیدار الریان - ذوب آهن/ خیری مهاجم برزیلی را اخراج کرد!

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، پس از آنکه داور در دقیقه 56 از کنار خطای پنالتی یکی از مدافعان تیم قطری روی اسماعیل فرهادی به سادگی گذشت، ثانیه ای بعد در میانه میدان برخوردی بین ایتامار باتیستا داسیلوا، مهاجم الریان با قاسم حدادی فر به وجود آمد.

مهاجم عصبانی تیم الریان در این صحنه از کوره در رفت و کمر کاپیتان تیم ذوب آهن را لگد کرد. در ابتدا این صحنه از چشم داور دور ماند تا اینکه بازیکنان و مربیان تیم ذوب آهن به ویژه شاهین خیری او را مجاب کردند که مهاجم برزیلی خطایی خشن و ناجوانمردانه روی هافبک این تیم انجام داده است.

در نهایت داور لبنانی رای به اخراج مهاجم برزیلی تیم الریان داد تا این تیم در 30 دقیقه پایانی مسابقه با یک بازیکن کمتر به بازی ادامه دهد. پس از اخراج مهاجم تیم الریان تماشاگران ایرانی حاضر در ورزشگاه احمد بن علی ابتدا داور مسابقه را تشویق کردند و در ادامه این مهاجم برزیلی را هو کردند.

در دقیقه 60 مسابقه قاسم حدادی فر که برای مداوای آسیب دیدگی خود از زمین خارج شده بود با هماهنگی داور وارد زمین شد که مربی برزیلی الریان در این صحنه بشدت اعتراض کرد. او اعتقاد داشت که حدادی فر بدون هماهنگی به زمین وارد شده و داور باید با او برخورد کند.

پس از گلزنی حدادی فر در دقیقه 71 مجید صالح مربی تیم ذوب آهن شادی خود را با کوبیدن بطری آب روی زمین نشان داد و منصور ابراهیم زاده نیز با فراخواندن فرشید طالبی توصیه هایی به این بازیکن داشت.

تماشاگران قطری در دقایق پایانی این دیدار و پس از گل سوم ذوب اهن رفته رفته ورزشگاه را ترک کردند.