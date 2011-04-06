- اتحادیه آفریقا حملات در ساحل عاج را محکوم کرد.

- در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به شرق غزه 4 فلسطینی زخمی شدند.

- رژیم لیبی بر آمادگی مشروط خود برای مذاکره با انقلابیون تاکید کرد.

- آمریکا خشونت نیروهای امنیتی یمن علیه معترضین این کشور را محکوم کرد.

- در حمله افراد مسلح ناشناس به منزلی در جنوب بغداد 6 نفر کشته شدند.

- رژیم "معمر قذافی" "عبدالعاطی العبیدی" را به عنوان وزیر خارجه این کشور منصوب کرد.

- وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که این کشور کمک های نظامی خود را به یمن متوقف نخواهد کرد.

- رهبر مخالفان معمر قذافی اعلام کرد که انقلابیون باید بتوانند حمایت آمریکا را کسب کنند.

- شبکه الجزیره از افزایش فشارهای بین المللی بر "علی عبدالله صالح" رئیس جمهور یمن برای کناره گیری از قدرت خبر داد.

- "ریچارد گلدستون" از تصمیم خود برای سفر به سرزمین های اشغالی خبر داد.

- روزنامه گاردین با پرداختن به سفر نخست وزیر انگلیس به اسلام آباد آن را به یک قمار 950 میلیون پوندی برای تسخیر قلب مردم پاکستان تشبیه کرد.

- یک گروه حقوق بشر زنان در ایتالیا با اعلام جرم علیه برلوسکنی و تاکید بر اینکه نخست وزیر ایتالیا شخصیت تمام زنان را کوچک کرده خواستار دریافت غرامت از وی شد.