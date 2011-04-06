سپاهان شایستگی فینالیست شدن را دارد/ علی کریمی نمونه است

به گزارش خبرنگار مهر، برونو متسو چهارشنبه شب پس از شکست تیمش برابر سپاهان اصفهان در نشست خبری پایان مسابقه ضمن بیان مطلب فوق گفت: در نیمه نخست عملکرد بازیکنانم خوب بود و از تیمم راضی بودم اما در نیمه دوم خوب بازی نکردیم گرچه نباید فراموش کرد، سپاهان بسیار قویتر از ما بود.
وی ادامه داد: ضربه پنالتی جریان بازی را عوض کرد و سپاهانیها که در دو بازی گذشته موفق ظاهر شده و اعتماد به نفس بالایی داشتند، با یک بازی پرفشار در زمین روند بازی را در اختیار گرفتند. ضمن اینکه پس از گل دوم سپاهان تمرکزمان را از دست داده و بازیکنان الغرافه تلاشهایشان به صورت فردی شد، مسائلی که باعث از دست دادن نتیجه بازی شد.
سرمربی تیم فوتبال الغرافه در پاسخ به سوال خبرنگاری که از وی پرسید پس از این شکست شانس صعود الغرافه به مرحله بعد کاهش یافته، اظهار داشت: شاید شانس ما برای صعود به مرحله بعد بسیار کم شده اما هنوز شانس داریم، گرچه کارمان دشوار است. باید با رفع نقاط ضعفمان در تمام بازیهای آینده به پیروزی دست یافته تا حداقل به عنوان تیم دوم به مرحله بعد صعود کنیم.
وی سپاهان را تیم شگفت انگیزی خواند که شایستگی آن را دارد براحتی فینالیست این مسابقات شود. متسو تصریح کرد: پیشبینی کرده بودم در این بازی بتوانیم به روند ناکامیهایمان پایان دهیم اما متاسفانه در نیمه دوم اعتماد به نفس خود را از دست دادیم و در اجرای برنامههای تاکتیکی ناکام ماندیم که از این مسئله متاسفم.
متسو در ادامه در مورد وضعیت فوتبال ایران تاکید کرد: فوتبال ایران را بخوبی میشناسم و میدانم بازیکنان و باشگاههای ایرانی از پتانسیل بسیار بالایی برخوردار هستند. فوتبال ایران هم بازیکنان زیادی را به سطح اول فوتبال جهان معرفی کرده که علی کریمی از نمونههای این بازیکنان ارزشمند و مطرح است.
وی در مورد انتخاب قطر به عنوان میزبان جام جهانی 2022 خاطرنشان کرد: عملکرد فیفا در اعطای میزبانی جام جهانی به قطر یک انتخاب مناسب بود. این برای نخستین مرتبه بود که یک کشور مسلمان منطقه خاورمیانه به این افتخار بزرگ دست پیدا میکند و من مطمئنم قطر میتواند میزبان شایستهای برای جام جهانی باشد.
سرمربی تیم فوتبال الغرافه در پایان از میزبانی خوب باشگاه سپاهان و مهماننوازی مردم اصفهان تقدیر و تشکر کرد و گفت: اصفهان شهر فوق العاده زیبایی بود و از حضور در آن لذت بردم و در روزهای حضورمان در این شهر هیچ کمبودی را احساس نکردیم.
دیدار تیمهای فوتبال سپاهان ایران و الغرافه قطر که سهشنبه شب در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد، در نهایت با پیروزی 2 بر صفر شاگردان قلعهنویی به پایان رسید.
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