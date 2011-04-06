40 تن گل بیدمشک در مهریز برداشت شد

محمدحسین حکیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: کار برداشت این محصول از اوایل اسفندماه سال گذشته آغاز شده و تا حداکثر 45 روز ادامه دارد.
وی خاطرنشان کرد: بیدمشک برداشت شده از مزارع شهرستان مهریز امسال در مقایسه با سال زراعی گذشته بیش از 10 درصد افزایش داشته است.
حکیمی بیان داشت: کار برداشت بیدمشک که در اصطلاح محلی به آن "گل بیز" گفته می شود، توسط 250 خانوار مهریزی در سطح بیش از هفت هکتار از سطح حاشیه باغها و مزارع دهستان ییلاقی میانکوه و روستای منشاد صورت می گیرد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهریز عنوان کرد: بیدمشک برداشت شده در این شهرستان در 14 کارگاه سنتی توسط گلابگیران محلی به عرقیات، داروی گیاهی و عطر تبدیل می شود.
وی با اشاره به اینکه محصولات تولیدی علاوه برمصارف داخلی برای فروش به سایر استانهای کشور نیز ارسال می شود، عنوان کرد: این گیاه دارای مصارف بسیاری در زمینه های درمانی است.
حکیمی یادآور شد: خشکسالی های مکرر، سرمازدگی، رکود بازار فروش، پایین بودن قیمت عرقیات با توجه به هزینه بالای تولید، سنتی بودن کارگاه های گلابگیری و کمبود ارائه تسهیلات بانکی به فعالان این بخش از مهمترین مشکلات در زمینه تهیه عرق بیدمشک و سایر عرقیات گیاهی است.
شهرستان مهریز یکی از مراکز مهم تولید عرقیات گیاهی دراستان یزد به شمار می رود.
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