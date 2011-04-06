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۱۷ فروردین ۱۳۹۰، ۱۰:۱۸

100 هزار مسافر نوروزی در سمنان راهنمایی شدند

100 هزار مسافر نوروزی در سمنان راهنمایی شدند

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از راهنمایی 100 هزار نفر مسافر نوروزی توسط جوانان داوطلب این جمعیت در ایام نوروز امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، دکتر محمد کاظم امیدیان بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در سمنان گفت: 21 پایگاه راهنمای مسافران در مبادی ورودی شهرها دایر شده بود که خیمه‌های اقامه نماز نیز مورد استفاده مسافرین قرار گرفت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان توزیع 18 هزار بسته مواد غذایی، بیش از 26 هزار بطری نیم لیتری آب معدنی، بیش از 35 بسته دستمال کاغذی و قریب 14 هزار بسته پودر لباسشویی را از دیگر خدمات پایگاه‌های اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر استان سمنان برشمرد.

وی اظهار داشت: در این مدت 119 هزار بروشور و بیش از 34 هزار و 800 نسخه روزنامه ماه‌ نو نیز در اختیار مسافران نوروزی قرار گرفته است.

امیدیان ارائه خدمات امداد و نجات را از دیگر برنامه‌های نوروزی این جمعیت در ایام نوروز بیان کرد و گفت: 24 پایگاه امداد و نجات این جمعیت در ایام تعطیلات نوروز خدماتی نظیر انتقال مصدوم، رهاسازی مصدوم و ارائه خدمات مورد نیاز امدادی را به مسافران نوروزی در راه‌های استان سمنان انجام داده ‌اند.

کد مطلب 1282511

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