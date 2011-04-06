به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، احمد سیاوش‌ پور عصر سه شنبه در نخستین گردهمایی مسئولان، قضات و کارکنان دادگستری استان سمنان در سال جهاد اقتصادی گفت: امنیت در سرمایه‌گذاری و سلامت و عدالت در اقتصاد از لوازم مهم در جهاد اقتصادی است.

وی اضافه کرد: اقتصاد در اسلام برای پیشبرد دین، ایجاد عدالت در جامعه و جلوگیری از فساد و فحشا است و اقتصادی که در جامعه اسلامی مد نظر است با اقتصاد جوامع غربی و شرقی متفاوت است.

به گفته وی، اقتصاد در کشوری شکوفا نمی‌شود مگر آنکه امنیت در آن کشور بالا باشد تا سرمایه‌گذار، کارگر، مدیر و دیگر ارکان جامعه اقتصادی بتوانند با فکری آسوده به سرمایه‌گذاری و تولید بپردازند.

رئیس کل دادگستری سمنان با بیان اینکه سلامت در اقتصاد ضرورت دیگر تحقق جهاد اقتصادی است، گفت: اقتصاد اگر همراه با سلامت نباشد، عدالت وجود نخواهد داشت لذا جهاد اقتصادی باید همراه با عدالت در همه زمینه‌ها باشد.

وی هدفمندی را ضرورت دیگر جهاد اقتصادی دانست و گفت: کار به‌عنوان یکی دیگر از زمینه‌های جهاد اقتصادی است.

به گفته وی، برای رسیدن به قله‌ای که برای ایران اسلامی تعریف شده، بدون کار و تلاش میسر نیست و همه باید در حال تلاش و کوشش باشند.

سیاوش پور خاطرنشان کرد: پس از معنویت و اخلاق که اساس زندگی بشر و اساس رسالت پیامبر (ص) است، اقتصاد نقش مهمی در پیشرفت، توسعه و افزایش شاخص‌های قدرت و سرافرازی حکومت اسلامی دارد.

وی رسالت اصلی قوه قضائیه را جلب اعتماد عمومی به عدالت خواند و خاطرنشان کرد: با توجه به جهت‌گیری دستگاه قضایی شاهد کاهش موجودی در پرونده‌های استان در مدت کوتاه اواخر سال گذشته بودیم.

رئیس کل دادگستری سمنان افزود: در سال جاری، هدف خود را با این شعار مورد پیگیری قرار خواهیم داد که "جلب اعتماد عمومی به عدالت" است و این شعار رسالت همیشگی قوه قضائیه محسوب می‌شود.