مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز چهارشنبه

ایران :

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور اعلام کرد: تعیین تکلیف حقوق فروردین و اردیبهشت کارمندان

معاون وزیر نفت: پرداخت اقساطی بهای گاز

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ تاکید کرد: تشدید برخورد با متخلفان رانندگی در سال جدید

رئیس کل بانک مرکزی: 4 صفر از پول ملی حذف می‌شود

تفاهم:

سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: واگذاری 496 شرکت در سال 90

قیمت خودرو طی هفته‌های آینده کاهش می‌یابد

معاون وزیر نفت: بار مالی قبوض گاز کاهش می‌یابد

سومین قطب خودروسازی ایران متولد می‌شود



جام جم :

ابهام در میزان تعرفه‌های پزشکی سال 90

ریزگردها بهار را از غرب ایران گرفت

حذف 4 صفر از پول ملی جدی‌تر شد



جوان:

با اعلام رسمی رئیس کل بانک مرکزی؛ حذف 4 صفر از پول ملی کلید خورد

پیش بینی زکی یمانی وزیر نفت سابق عربستان؛ نفت 300 دلار می‌شود

عضو کمیسیون انرژی مجلس: قبوض گاز اشتباه محاسبه می‌شود



حمایت:

لاریجانی: سلاح ما در برابر دشمنان، هوشیاری، وحدت و تبعیت از رهبری است

رونق تولید و ثبات قیمت مسکن در سال 90

انتقاد شدید آیت‌الله صافی گلپایگانی از پادشاه سعودی: سریعاً خاک بحرین را ترک کنید



خراسان:

واکنش‌ها به اظهارات رئیس جمهور درباره دعوت از پادشاه اردن برای سفر به تهران

مدیرعامل شرکت ملی گاز خبر داد: تعرفه جدید گاز مشترکان خانگی به زودی اعلام می‌شود

انتشار تصاویر تکان دهنده از کشتار مردم افغان توسط نظامیان آمریکایی



دنیای اقتصاد:

رئیس کل از آمادگی بانک مرکزی برای تغییر در پول ملی خبر داد: طرح اقدام برای حذف 4 صفر

منابع برای یارانه نقدی کافی است؟

حقوق 89 برای کارمندان در 2 ماه اول



شرق:

تذکر رئیس مجلس به رئیس جمهور

خروج اعتراضی 20 خبرنگار موجب شد؛ نشست خبری نیمه تمام بهمنی

معاون احمدی نژاد خواستار شد؛ کنار گذاشتن اختلافات ایران و آمریکا برای رونق توریسم



فرهیختگان:

میانجیگری ترکیه بین انقلابیون و دیکتاتور لیبی؛ قذافی برای اصلاحات اعلام آمادگی کرد

شاخص بورس تهران 527 واحد رشد کرد

عدم تحقق بیش از 50 درصدی اعتبار یارانه‌های نقدی؛ مصباحی مقدم: دولت حق برداشت از حساب ذخیره ارزی را ندارد

انتقاد رئیس قوه قضائیه از پایین بودن بودجه قضایی



قدس:

رئیس کل بانک مرکزی: پروژه حذف 4 صفر از پول ملی کلید خورد

شرایط و ضوابط تمدید و تعجیل در موعد اعزام مشمولان اعلام شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق خبر داد: افزایش 15 درصدی وابستگی بودجه 90 به نفت



کیهان:

این سند جنایت آمریکاست؛ اشغالگران برای تفریح آدم می‌کشند

نامهربانی مسافران با طبیعت جنگل گلستان را به آتش کشید

حمام خون در شهرهای یمن؛ مردم: علی عبدالله صالح باید برود

قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه 80 دلار تعیین شد



همشهری:

مصوبه ویژه شورای شهر برای تسریع در ساخت پارک ولایت

وزیر آموزش و پرورش خبر داد: بیمه طلایی برای بازنشستگان فرهنگی

براساس گزارش بانک مرکزی درباره شاخص‌های ماهانه اقتصادی؛ 5 میلیون چک در سال 89 برگشت خورد

خط 6 مترو اردیبهشت کلید می‌خورد

