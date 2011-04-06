مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز چهارشنبه

ایران :
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور اعلام کرد: تعیین تکلیف حقوق فروردین و اردیبهشت کارمندان
معاون وزیر نفت: پرداخت اقساطی بهای گاز
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ تاکید کرد: تشدید برخورد با متخلفان رانندگی در سال جدید
رئیس کل بانک مرکزی: 4 صفر از پول ملی حذف میشود
تفاهم:
سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: واگذاری 496 شرکت در سال 90
قیمت خودرو طی هفتههای آینده کاهش مییابد
معاون وزیر نفت: بار مالی قبوض گاز کاهش مییابد
سومین قطب خودروسازی ایران متولد میشود
سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: واگذاری 496 شرکت در سال 90
قیمت خودرو طی هفتههای آینده کاهش مییابد
معاون وزیر نفت: بار مالی قبوض گاز کاهش مییابد
سومین قطب خودروسازی ایران متولد میشود
جام جم :
ابهام در میزان تعرفههای پزشکی سال 90
ریزگردها بهار را از غرب ایران گرفت
حذف 4 صفر از پول ملی جدیتر شد
جوان:
با اعلام رسمی رئیس کل بانک مرکزی؛ حذف 4 صفر از پول ملی کلید خورد
پیش بینی زکی یمانی وزیر نفت سابق عربستان؛ نفت 300 دلار میشود
عضو کمیسیون انرژی مجلس: قبوض گاز اشتباه محاسبه میشود
حمایت:
لاریجانی: سلاح ما در برابر دشمنان، هوشیاری، وحدت و تبعیت از رهبری است
رونق تولید و ثبات قیمت مسکن در سال 90
انتقاد شدید آیتالله صافی گلپایگانی از پادشاه سعودی: سریعاً خاک بحرین را ترک کنید
خراسان:
واکنشها به اظهارات رئیس جمهور درباره دعوت از پادشاه اردن برای سفر به تهران
مدیرعامل شرکت ملی گاز خبر داد: تعرفه جدید گاز مشترکان خانگی به زودی اعلام میشود
انتشار تصاویر تکان دهنده از کشتار مردم افغان توسط نظامیان آمریکایی
دنیای اقتصاد:
رئیس کل از آمادگی بانک مرکزی برای تغییر در پول ملی خبر داد: طرح اقدام برای حذف 4 صفر
منابع برای یارانه نقدی کافی است؟
حقوق 89 برای کارمندان در 2 ماه اول
شرق:
تذکر رئیس مجلس به رئیس جمهور
خروج اعتراضی 20 خبرنگار موجب شد؛ نشست خبری نیمه تمام بهمنی
معاون احمدی نژاد خواستار شد؛ کنار گذاشتن اختلافات ایران و آمریکا برای رونق توریسم
فرهیختگان:
میانجیگری ترکیه بین انقلابیون و دیکتاتور لیبی؛ قذافی برای اصلاحات اعلام آمادگی کرد
شاخص بورس تهران 527 واحد رشد کرد
عدم تحقق بیش از 50 درصدی اعتبار یارانههای نقدی؛ مصباحی مقدم: دولت حق برداشت از حساب ذخیره ارزی را ندارد
انتقاد رئیس قوه قضائیه از پایین بودن بودجه قضایی
میانجیگری ترکیه بین انقلابیون و دیکتاتور لیبی؛ قذافی برای اصلاحات اعلام آمادگی کرد
شاخص بورس تهران 527 واحد رشد کرد
عدم تحقق بیش از 50 درصدی اعتبار یارانههای نقدی؛ مصباحی مقدم: دولت حق برداشت از حساب ذخیره ارزی را ندارد
انتقاد رئیس قوه قضائیه از پایین بودن بودجه قضایی
قدس:
رئیس کل بانک مرکزی: پروژه حذف 4 صفر از پول ملی کلید خورد
شرایط و ضوابط تمدید و تعجیل در موعد اعزام مشمولان اعلام شد
سخنگوی کمیسیون تلفیق خبر داد: افزایش 15 درصدی وابستگی بودجه 90 به نفت
کیهان:
این سند جنایت آمریکاست؛ اشغالگران برای تفریح آدم میکشند
نامهربانی مسافران با طبیعت جنگل گلستان را به آتش کشید
حمام خون در شهرهای یمن؛ مردم: علی عبدالله صالح باید برود
قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه 80 دلار تعیین شد
همشهری:
مصوبه ویژه شورای شهر برای تسریع در ساخت پارک ولایت
وزیر آموزش و پرورش خبر داد: بیمه طلایی برای بازنشستگان فرهنگی
براساس گزارش بانک مرکزی درباره شاخصهای ماهانه اقتصادی؛ 5 میلیون چک در سال 89 برگشت خورد
خط 6 مترو اردیبهشت کلید میخورد
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