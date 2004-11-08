زارعي در گفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن تاييد اين خبر گفت : درتمرينات تيم ملي با يكي از بازيكنان برخوردي داشتم كه دچار مصدوميت شدم و نتوانستم به كار ادامه دهم. به همين خاطر به پزشك متخصص مراجعه كردم و متوجه شدم دچار پارگي مينيسك پا شده ام و بايد 42 دو روز به استراحت و فيزيوتراپي بپردازم تا سلامتي ام را بدست آورم.

بازيكن تيم ملي فوتسال كشورمان در ادمه گفت : اين مصدوميت بزرگترين بدشانسي دوران ورزشي ام بود كه در آستانه حضور در مسابقات جام جهاني نصيبم شد. با اين حال تصور مي كنم خواست خدا اينگونه بوده و خدا نمي خواست كه من در مسابقات جام جهاني حضور داشته باشم.

محسن زارعي در جواب اين سوال كه شانس موفقيت تيم ملي در مسابقات جهاني را چقدر مي دانيد گفت : ما نزديك به يكسال است كه براي حضور در اين مسابقات با تمام توان تمرين كرده ايم و بسيار اميدواريم كه در مسابقات جام جهاني از اعتبار ايران دفاع كنيم.

زارعي در پايان تصريح كرد: هر چند من در اين تيم نيستم اما آرزو مي كنم كه تيم كشورم بتواند به موفقيت هاي زيادي دست پيدا كند و با كسب بهترين عنوان به ايران بازگردد.