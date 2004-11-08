فضاي سياسي كشور بي تحرك و نيمه جان است// فعاليت زودرس گروه هاي دوم خرداد منجر به بي تحركي فضاي سياسي در شرايط فعلي شده است

ابوالقاسم رئوفيان روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" افزود : نسبت به دوره هاي پيشين به لحاظ فعاليت هاي زودرس به ويژه از ناحيه جبهه دوم خرداد و مواجه شدن به چالش هايي كه اين حركت را كند كرد ، فعاليت ها متوقف شده است.



وي تاكيد كرد: برخي از گروه هاي جبهه دوم خرداد با اقدامي زودهنگام و معرفي باشتاب نامزد انتخابات رياست جمهوري باعث شدند كه در شرايط فعلي ما دچار اين فضاي بي تحرك شويم.



رئوفيان تاكيد كرد : البته اين بدان معنا نيست كه فعاليتي در جبهه دوم خرداد صورت نمي گيرد اما به طور يقين حركتي رو به جلو در اين جبهه مشاهده نمي شود.



دبيركل جامعه اسلامي فرهنگيان تصريح كرد: استمرار اين فضا بدون شك به نفع مصالح كشور نيست و همه گروه هاي سياسي بايد سعي كنند تا اين فضا در آستانه انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري شكسته شود.



رئوفيان اظهار داشت: حضور شخصيت هايي كه در عرصه سياسي كشور تاثيرگذار هستند مي تواند در ايجاد فضاي نشاط در جامعه بسيار موثر باشد.

