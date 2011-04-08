برای سهمیه آسیا به پیروزی مقابل سایپا نیاز داریم/ باید با اراده قوی بازی کنیم

مجید جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب در خصوص دیدار روز جمعه تیمش مقابل سایپا افزود : بازی مقابل تیم هایی که برای بقا و ماندن در جدول می جنگند همواره دشوار است و برای نتیجه گیری در اینگونه دیدارها باید انگیزه و انرژی بیشتری صرف کنیم .

جلالی تصریح کرد: در این بازی هر دو تیم به دنبال کسب امتیاز هستند و ما برای اینکه بتوانیم امتیاز این دیدار خانگی را کسب کنیم باید با اراده قوی و توان بیشتری را بکار بگیریم .

سرمربی فولاد خوزستان با بیان اینکه در هفته های اخیر مسائل بسیاری علیه تیم ما بوده است تا مانع از نتیجه گیری فولاد شود، تصریح کرد: تیم ما برای پیروزی در هر مسابقه علاوه بر حریف باید با بسیاری عوامل دیگر نیز مقابله کند که این یک بی عدالتی آشکار علیه تیم ماست.

وی تاکید کرد: برای مقابله با این نیروی بازدارنده تنها باید روی پای خودمان بایستیم و به توانایی های خودمان تکیه کنیم تا بتوانیم اثر این نیروی بازدارنده را خنثی کنیم .

جلالی با بیان اینکه هدف تیم فولاد کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیاست، اظهار داشت: برای رسیدن به این هدف بزرگ باید در دیدارهای آینده با انگیزه ای مضاعف بازی کنیم و به توانایی های مان ایمان داشته باشیم و بدانیم که می توانیم به این هدف بزرگ دست پیدا کنیم.

سرمربی فولاد تیم های چهارم تا نهم جدول را رقیبان اصلی تیمش برای رسیدن به سهمیه آسیا عنوان کرد و افزود : در 6 بازی باقی مانده تا پایان لیگ امتیازات تمام دیدارها برای ما اهمیت ویژه ای دارد و امیدوارم با تلاش بازیکنان و انگیزه بالای آنها بتوانیم سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا را برای تیمی غیر از مدعیان همیشگی لیگ بدست آوریم .

وی رویارویی تیم های فولاد و سایپا را دیداری متفاوت و جذاب پیش بینی کرد و اظهار داشت : در شرایطی که مسائل زیادی را در تعیین نتایج تیم فولاد تاثیرگذار می بینم ، رویارویی با تیم هایی نظیر سایپا این امیدواری را زنده می کند که هنوز کورسویی از سلامتی در فوتبال وجود دارد.

جلالی در مورد محرومیت اش از دیدار مقابل سایپا اظهار داشت : در بازی هفته گذشته مقابل تراکتورسازی به دلیل اعتراض به داور مسابقه روی صحنه ای که حق تیم ما به وضوح ضایع شد، از زمین اخراج شدم و به همین دلیل درابازی با سایپا ناگزیر هستم از بیرون زمین تیم ام را هدایت کنم . ضمن اینکه بختیار رحمانی را نیز به دلیل محرومیت در اختیار نداریم .

دیدار تیم های فولاد فولاد خوزستان و سایپای البرز روز جمعه 19 فروردین ماه به قضاوت احمد صالحی در ورزشگاه تختی اهواز برگزار خواهد شد.