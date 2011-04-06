راز لباس پاره پاره قذافی در نخستین سخنرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الفجر الجزایر اخیرا در گزارشی نوشت: همگان درباره راز لباسهایی که قذافی در نخستین سخنرانی اش در روز 17 فوریه بر تن داشت، گمانه زنیهای مختلفی را مطرح کرده اند.

لباسهایی که تکه تکه بود و دیکتاتور لیبی هر چند دقیقه یکبار مجبور به جمع و جور کردن آن می شد. اما مطابقت تصاویر این لباس نشان می دهد که قذافی همین لباس را در جریان سخنرانی معروف خود در سازمان ملل بر تن داشته است. همچنین این لباس در جریان دیدار وی با "ولادیمیر پوتین" نخست وزیر روسیه بر تن دیکتاتور بوده است. نخست وزیر کشوری که تنها مخالف قطعنامه 1973 شورای امنیت در ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی بود.

بر این اساس، به نظر می رسد قذافی با پوشیدن این لباس می خواسته سخنرانی خود را مهم و بسیار حماسی جلوه دهد.