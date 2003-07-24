اعتراض كشورمان به دولت كانادا به خاطر قتل يك ايراني در اين كشور

به گزارش خبر گزاري مهر ، سخنگوي وزارت امورخارجه كشورمان باابراز تاسف و تاثر شديد از كشته شدن يك ايراني بهدست پليس كانادا گفت: حمله پليس كانادا به سه شهروندايراني كه منجربه قتل كيوان تابش و زخمي شدن امير آقايـي شـد سوال برانگيز است .
آصفي افزود : چرا پليس كانادا كه بايد حافظ امنيت مردم باشد چنين جنـايـت فضاحت باري را مرتكـب شـده و تـرس و وحشـت ايرانيان مقيم كانادا را برانگيخته است.
سخنگوي وزارت امور خارجه ايران تصريح كرد : سانسورشديد خبري كه براين اقدام جنايتبار اعمال شده برابهام مسئله افزوده است.
وياظهار داشت : جمهوري اسلامي ايـران از مجاري ديپلماتيك ازدولت كـانـادا مـي خواهد توضيحات صريح شفاف و قانع كنندهاي در زمينه اين اقدام جنايت بار ارائه كند.
پليس كانادا بامداد روز سه شـنبـه در شهر ونكوور به سه جوان ايراني حمله ور شد و ضمن زخمي كردن دوتن ازآنان يكي از جوانان ايراني را به قتل رساند.
لازم به ذكر است روابط ايران وكانادا پس از فراخواني سفير اين كشور از تهران به تيرگي گرائيده است و اقدام پليس كانادا بر تيرگي اين روابط خواهد افزود.
حميد رضا آصفي سخنگوي وزارت امورخارجـه كشورمان اقدام پليس كانادا در شهر ونكوور در قتل يك شهروند ايراني را غيرقابل توجيه خواند و گفت: اين اقدام پليس كانادا جنايت است.
به گزارش خبر گزاري مهر ، سخنگوي وزارت امورخارجه كشورمان باابراز تاسف و تاثر شديد از كشته شدن يك ايراني بهدست پليس كانادا گفت: حمله پليس كانادا به سه شهروندايراني كه منجربه قتل كيوان تابش و زخمي شدن امير آقايـي شـد سوال برانگيز است .
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