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۲ مرداد ۱۳۸۲، ۱۵:۲۷

اعتراض كشورمان به دولت كانادا به خاطر قتل يك ايراني در اين كشور

اعتراض كشورمان به دولت كانادا به خاطر قتل يك ايراني در اين كشور

حميد رضا آصفي سخنگوي‎ وزارت‎ امورخارجـه‎ كشورمان اقدام‎ پليس‎ كانادا در شهر ونكوور در قتل‎ يك‎ شهروند ايراني‎ را غيرقابل‎ توجيه‎ خواند و گفت‎‎‎: اين‎ اقدام‎ پليس‎ كانادا جنايت است.

به‎ گزارش‎ خبر گزاري مهر ، سخنگوي وزارت امورخارجه كشورمان  باابراز تاسف‎ و تاثر شديد از كشته‎ شدن‎ يك‎ ايراني‎ به‎‎دست‎‎ پليس‎‎ كانادا گفت: حمله پليس كانادا به‎‎‎‎ سه شهروندايراني‎ كه منجربه قتل‎ كيوان‎‎ تابش‎ و زخمي‎‎ شدن امير آقايـي شـد سوال‎ برانگيز است‎ .
‎ آصفي‎ افزود :  چرا پليس‎ كانادا كه‎ بايد حافظ امنيت‎‎ مردم‎ باشد چنين‎ جنـايـت فضاحت‎‎ باري‎ را مرتكـب‎ شـده  و تـرس‎ و وحشـت ايرانيان‎ مقيم‎ كانادا را برانگيخته‎ است‎.
سخنگوي‎ وزارت‎‎ امور خارجه‎ ايران‎ تصريح كرد : سانسورشديد خبري‎ كه ‎براين‎ اقدام‎ جنايت‎بار اعمال‎ شده‎‎‎ برابهام‎ مسئله افزوده است‎.
وي‎‎اظهار داشت :  جمهوري اسلامي‎ ايـران از مجاري‎ ديپلماتيك ازدولت‎ كـانـادا مـي‎ خواهد توضيحات‎ صريح‎ شفاف‎ و قانع‎ كننده‎اي‎ در زمينه‎‎ اين‎ اقدام‎ جنايت‎ بار ارائه كند.
پليس‎ كانادا بامداد روز سه‎‎ شـنبـه در شهر ونكوور به‎‎‎ سه جوان‎ ايراني‎ حمله ور شد و ضمن‎‎‎‎ زخمي‎‎ كردن دوتن ازآنان يكي از جوانان‎ ايراني را‎ به‎ قتل‎ رساند.
لازم به ذكر است روابط ايران وكانادا پس از فراخواني سفير اين كشور از تهران به تيرگي گرائيده است و اقدام پليس كانادا بر تيرگي اين روابط خواهد افزود.

کد مطلب 12826

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