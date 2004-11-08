اجراي پرفورمانس دوچرخه و كلاغ

به گزارش خبرنگار تجسمي مهر، گروه بازي به رهبري آتيلا پسياني وبا حضور بازيگراني همانند ستاره پسياني ، خسرو پسياني ، فاطمه نقوي، سيروس همتي ، بابك حميديان، افشين هاشمي، مجيد جوزاني ، سحر دولتشاهي ، محمد حسين زاده ، الهام شكيب، مريم معيني، عاطفه معيني ، كاظم سياحي ، سورنا يوشي زاده و نويد جهان زاده در اجراي اثر دوچرخه و كلاغ سعي در بر قراري رابطه اي زنده و پويا با حضار و بازديد كنندگان موزه هنرهاي معاصر تهران دارند .

اين اثر ياد آور بازي هاي كودكانه و تصورات پراكنده اي است كه اين امكان را به بيننده آن مي دهد تا از نگاه خود نشانه ها و معاني جذابي در آن پيدا كند .

گفتني است اجراي اين اثر در روز 21 مهر به دليل تداخل با برپايي همايش باغ ايراني در موزه هنرهاي معاصر و عدم رعايت حريم جلسه سخنراني اين همايش، باعث بروز ناراحتي و نارضايتي هايي در بين شركت كنندگان درهمايش مذكور شده بود .

اجراي اين اثر در روز عيد سعيد فطر راس ساعت 15 صورت خواهد گرفت .