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۱۸ آبان ۱۳۸۳، ۱۱:۵۸

به مناسبت عيد سعيد فطر انجام مي شود :

اجراي پرفورمانس دوچرخه و كلاغ

گروه نمايشي بازي در يك اقدام تجسمي اثر پرفورمنس كلاغ و دوچرخه را در روز سعيد عيد فطر در موزه هنرهاي معاصر تهران اجرا خواهد كرد .

به گزارش خبرنگار تجسمي مهر، گروه بازي به رهبري آتيلا پسياني وبا حضور بازيگراني همانند ستاره پسياني ، خسرو پسياني ، فاطمه نقوي، سيروس همتي ، بابك حميديان، افشين هاشمي، مجيد جوزاني ، سحر دولتشاهي ، محمد حسين زاده ، الهام شكيب، مريم معيني، عاطفه معيني ، كاظم سياحي ، سورنا يوشي زاده و نويد جهان زاده  در اجراي اثر دوچرخه و كلاغ سعي در بر قراري رابطه اي زنده و پويا با حضار و بازديد كنندگان موزه هنرهاي معاصر تهران دارند .
اين اثر ياد آور بازي هاي كودكانه و تصورات پراكنده اي است كه اين امكان را به بيننده آن مي دهد تا از نگاه خود نشانه ها و معاني جذابي در آن پيدا كند .
گفتني است اجراي اين اثر در روز 21 مهر به دليل تداخل با برپايي همايش باغ ايراني در موزه هنرهاي معاصر و عدم رعايت حريم  جلسه سخنراني اين همايش، باعث بروز ناراحتي و نارضايتي هايي در بين شركت كنندگان درهمايش مذكور شده بود .
اجراي اين اثر در روز عيد سعيد فطر راس ساعت 15 صورت خواهد گرفت .

کد مطلب 128260

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