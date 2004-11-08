انفجار در مدرسه مسلمانان در هلند

به گزارش خبرگزاري مهر، خبرگزاري هلند امروز اعلام كرد: پليس هلند اين انفجار را با كشته شدن كارگردان هلندي مرتبط دانست . براساس اين گزارش اين انفجار ساعت 30/3 دقيقه به وقت محلي روي داد وخسارات فراواني برجاي گذاشت به طوري كه شيشه هاي برخي از منازل اطراف مدرسه شكست .

الكساندر ساكرزشهردار ايندهوون هم به راديوهلند گفت: اين انفجارهيچ قرباني نداشت. وي افزود: اززمان ترورتئووان كوخ كارگردان هلندي تمام اماكن عبادت ويژه مسلمانان تحت كنترل شديد قرار گرفته اما اين كنترل ها به زودي تشديد خواهد شد.

اين كارگردان هلندي چند روزقبل به دست يك تندروي مغربي الاصل كشته شد. پليس هلند نيزپيشتر خبر داده بود چند فرد ناشناس كه قصد داشتند عصر جمعه مسجد نصررا درمنطقه هويزون درغرب هلند به آتش بكشند، دستگير شدند.



همچنين در اتفاقي مشابه چند فرد ناشناس نيز در بريدا در جنوب هلند نيز يك مسجد را به آتش كشيدند كه به علت حضور به موقع نيروهاي آتش نشاني و پليس اين آتش خاموش شد.