به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم از مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا ‌سه‌شنبه با برگزاری 9 دیدار پیگیری شد که طی آن دو تیم سپاهان ایران و الاتحاد عربستان موفق شدند با پیروزی برابر رقیبان خود، به سومین پیروزی متوالی در این مسابقات دست یابند و دور رفت را با اقتدار به پایان برساندند.

در این دیدارها، سپاهان ایران در حالیکه در نیمه نخست برابر میهمانش الغرافه قطر به تساوی بدون گل رضایت داده بود، در نیمه دوم با گل‌‍های عقیلی و جمشیدیان حریف قطری‌اش را از پیش رو برداشت تا به روند موفقیت‌هایش در این مسابقات ادامه دهد. پرسپولیس هم روزی که باز هم ارائه دهنده بازی پرانتقادی بود، در ازبکستان برابر بنیادکار به یک امتیاز دست یافت تا با توجه به شکست الوحده برابر الاتحاد به رده سوم گروهش صعود کند.

در گروه B هم تیم السد قطر در دیداری که دو اخراجی به همراه داشت، النصر عربستان را با یک گل شکست داد تا صدرنشین این گروه شود. این پیروزی به تیم استقلال ایران کمک می‌‎کند تا در صورت پیروزی با 2 گل در بازی امروز برابر پاختاکور ازبکستان، در پایان دیدارهای دور رفت در رده دوم این گروه قراربگیرد.

تیم شاندونگ لوننگ چین در گروه G این رقابت‌‎ها برابر آرما مالانگ اندونزی در آخرین دقایق پیروزی را از دست داد تا برانکو ایوانکوویچ سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران به انتقاد شدید از داور این دیدار بپردازد. تیم سرزو اوزاکای ژاپن هم با برتری برابر جئونبوک کره‌جنوبی صدرنشین این گروه به رده دوم قرار گرفت و شاگردان برانکو را به جایگاه سوم فرستاد.

شکست گامبا اوزاکا ژاپن برابر ججو یونایتد کره‌جنوبی در گروه E هم یکی از اتفاقات جالب دیدارهای روز سه‌‍شنبه بود که در نهایت زمینه ساز صدرنشینی تیم تیانجین تدای چین در این گروه شد. نتایج کامل روز نخست از هفته سوم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

گروه G:

* آرما مالانگ اندونزی یک - شاندونگ لوننگ چین یک

گل‌ها: فخرالدین(90) برای آرما مالانگ اندونزی - اوبینا( 8) برای شاندونگ لوننگ چین

* سرزو اوزاکای ژاپن یک - جئونبوک موتورز کره جنوبی صفر

گل‌ها: اینوی(53)

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز 1- جئونبوک کره‌جنوبی 3 2 - 1 6 2- سرزو اوزاکای ژاپن 3 2 - 1 6 3- شاندونگ لوننگ چین 3 1 1 1 4 4- آرمامالانگ اندونزی 3 - 1 2 -

گروه E:

* ججو یونایتد کره جنوبی 2 - گامبا اوزاکای ژاپن یک

گل‌ها: یونگ روک(53) و کی جونگ(64) برای ججو یونایتد کره‌جنوبی - سوتا ناکازاوا(23) برای گامبا اوزاکا ژاپن

* تیانجین تدای چین یک - ملبورن ویکتوری استرالیا یک

گل‌ها: زوریچ(19) برای تیانجین تدای چین - کوین موسکات(52) برای ملبورن ویکتوری استرالیا

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز 1- تیانجین چین 3 2 1 - 7 2- ججو یونایتد کره‌جنوبی 3 2 - 1 6 3- گامبااوزاکا ژاپن 3 1 - 2 3 4- ملبورن استرالیا 3 - 1 2 1

گروه C:

* بنیادکار ازبکستان صفر - پرسپولیس ایران صفر

* الوحده امارات صفر - الاتحاد عربستان 3

گل‌ها: عبدالمالک زیایه(32)، مناف ابوشقیر(45) و هوگو(86)

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز 1- الاتحاد عربستان 3 3 - - 9 2- بنیادکار ازبکستان 3 - 2 1 2 3- پرسپولیس ایران 3 - 2 1 2 4- الوحده امارات 3 - 2 1 2

گروه B:

* السد قطر یک - النصر عربستان سعودی صفر

گل: عبدالقادر کیتا(60)

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز 1- السد قطر 3 2 1 - 7 2- النصر عربستان 3 1 1 1 4 3- پاختاکور ازبکستان 2 - 1 1 1 4- استقلال ایران 2 - 1 1 1

گروه A:

* سپاهان ایران - الغرافه قطر

گل‌ها: هادی عقیلی(54- پنالتی) و احمد جمشیدیان(65)

* الهلال عربستان 3 - الجزیره امارات یک

گل‌ها: احمد علی(3)، یاسر القحطانی(14) و محمد الشهلوب(90) برای الهلال - احمد جمعه(19) برای الجزیره