محمد نوازی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: مهمترین هدف و برنامه کاری کادر فنی و بازیکنان فوتبال شهرداری یاسوج رسیدن به لیگ برتر است و این مهم بدون حمایتهای بی دریغ مردم، مسئولان و تماشاگران محقق نمی شود.

وی بیان کرد: در شرایط کنونی این تیم تنها مورد حمایت شهردار یاسوج است که باید همه مسئولان اجرایی استان همت و این تیم را تا رسیدن به اهداف مورد نظر خود حمایت کنند.

بازیکن اسبق تیم استقلال تهران تصریح کرد: حضور تیم فوتبال شهرداری یاسوج در لیگ دسته یک باشگاه های کشور فرصتی گرانبها برای استان کهگیلویه وبویراحمد و شهر یاسوج محسوب می شود و ضروری است که هم مسئولان اجرایی و هم متولیان امور ورزشی و هیئت فوتبال در استان قدر این فرصت را بدانند.

نوازی، استفاده از پتانسیلها و ظرفیتهای موجود در استان را جهت ارتقا و رشد ورزش فوتبال ضروری عنوان کرد و اظهار داشت: فوتبال این استان می تواند با استفاده از فرصتهای پیش روی و با همدلی و تعامل در مسیر رشد و رسیدن به جایگاه اصلی خود گامهای بلندتری بردارد.

کاپیتان تیم فوتبال شهرداری یاسوج با قدردانی از حضور تماشاگران و تشویقهای پرشور آنها در بازیهای خانگی گفت: حضور تماشاگران در ورزشگاه تختی این شهر مهمترین و بزرگترین سرمایه فوتبال این استان است.

این ملی پوش سابق همچنین بیان داشت: به بازی در تیم فوتبال شهرداری یاسوج و زندگی در این استان زیبا با مردمان خونگرم و مهمان نواز افتخار می کنم.