به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از مهندسان مکانیک دانشگاه ایالتی آریزونا با استفاده از ذرات گرافیتی که هزار برابر کوچکتر از یک تار موی انسان هستند قصد دارند میزان اثربخشی و بازده پانلهای فتوولتائیک را افزایش دهند.

"رابرت تیلر"، سرپرست این تیم تحقیقاتی در این خصوص اظهار داشت: "محدودیت بزرگ پانلهای فتوولتائیک در این است که تنها می توانند از کسری از انرژی پرتوهای خورشید که به آنها می رسد استفاده کنند، درحالی که بقیه انرژی به گرما تبدیل شده و این گرما خود باعث کاهش بازده پیلها می شود."

روش دیگری که امکان جمع آوری تمام پرتوهای خورشید را امکانپذیر می کند استفاده از فناوری جمع کننده گرمایی (کلکتور گرمایی) است.

این دستگاه به اشکال دیسک، پانل، لوله های خلاء و ... گرما را برای گرم کردن آب یا تولید بخار و در نتیجه تولید برق جمع می کند.

به منظور افزایش میزان اثربخشی جمع کننده های خورشیدی (کلکتورهای خورشیدی) تیلر و همکارانش نانوذراتی به قطر یک میلیاردیم متر را در سیال استفاده شده در جمع کننده های گرمایی پخش کردند. پیش ماده این نانوذرات گرافیت بود که پرتوها را به روش بسیار موثری جذب می کند.

در تستهای آزمایشگاهی که بر روی جمع کننده های کوچک به شکل دیسک انجام شد گروه تیلر دریافتند که نانوذرات میزان اثربخشی جمع آوری گرما را تا 10 درصد افزایش دادند.

این دانشمندان در این خصوص اظهار داشتند: "برای یک نیروگاه خورشیدی با توان 100 مگاوات این افزایش بازده به معنی صرف جویی 3.5 میلیارد دلار در سال است."

براساس گزارش RedOrbit ، این نانوذرات بسیار ارزان هستند و قیمت کمتر از یک دلار در گرم دارند اما همان سطح جمع آوری گرما را دارند که ماده کلسیم قادر به جمع آوری آن است.